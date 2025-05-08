國民黨慶祝母親節 朱立倫再批賴搞對立、讓媽媽不安心

國民黨主席朱立倫8日出席「為愛彩繪 讓愛延續」母親節慶祝活動，會前受訪。（記者塗建榮攝）

2025/05/08 12:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日上午參加由國民黨舉辦的母親節慶祝活動致詞表示，當經濟不安、國際經貿戰爭來臨時，最擔心的人就是媽媽，但賴清德總統沒有這樣的心情，還在搞社會對立，造成社會不安，這才是最難過的一件事，他呼籲賴清德身為國家領導人，應該要有家長的心情，讓大家安全、安定、安心，但賴清德每天在搞社會對立，要殲滅反對他的人，要把在野黨都關起來，這是賴清德應該做的事情嗎？

此外，朱立倫也幫新住民媽媽講話，他說，新住民媽媽來到台灣，很多人都已經超過20、30年，民進黨卻要針對這些新住民媽媽及其子女下手，就只因為政治立場不同，要搞內部鬥爭，不但欺負新住民，還要把他們驅逐出境，希望民眾一定要團結支持國民黨的所有立委，一起「反惡罷、戰獨裁」，保住所有的國民黨立委不被罷免掉。

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朱立倫表示，全世界最偉大的人，不是某個政治人物或歷史人物，而是媽媽，每個孩子一生感念媽媽，媽媽的一生就是希望孩子平安、健康、快樂長大，這就是母親最偉大的愛，而做為一個政治人物，或在台灣為公眾服務的人，永遠要記得媽媽希望孩子平安、健康、快樂，讓每一個台灣人更平安、健康、快樂，這才是從政初衷，如果讓社會更混亂、對立、不安全，大家不安心、社會不安定，這就違反了媽媽的心願。

他並強調，國民黨雖是在野黨，但要求做到「三安」，也就是國家安全、社會安定、民眾安心，但非常遺憾的是，賴清德就任不到1年，兩岸兵凶戰危，國家安全沒有愈來愈好，還搞大罷免，要清除在野黨，每天搞社會對立，民眾希望吃得安全，不要吃到萊豬與有毒食品，賴清德卻開放所有萊豬讓民眾吃，還把台積電送走，台灣股匯市充滿不安的心情，新台幣不斷升值，賴清德卻告訴大家這樣子很好，但台灣的經濟會很慘，孩子的工作會沒有，讓媽媽們怎麼安心呢？

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