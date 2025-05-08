朱立倫反嗆德國未記取納粹教訓 民進黨：鬧國際醜聞怎有臉檢討別人

民進黨發言人吳崢（如圖）、台北市議員趙怡翔，今天召開「消費歷史反成國際醜聞，朱立倫立即向德國道歉！」記者會。（圖由民進黨提供）

2025/05/08 11:27

〔記者陳政宇／台北報導〕德國在台協會昨點名國民黨主席朱立倫，強調當前的台灣完全無法與納粹暴政互相比擬；朱今（8）日反嗆，德國若真的記取納粹黨的教訓，須深刻反思納粹如何消滅異議政黨。對此，民進黨痛斥，國民黨阻攔台灣轉型正義，還踐踏其他國家的歷史傷口，朱鬧出國際醜聞卻錯上加錯、不知檢討，「怎麼有臉檢討別人？」

民進黨發言人吳崢、台北市議員趙怡翔，今天召開「消費歷史反成國際醜聞，朱立倫立即向德國道歉！」記者會。

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對於朱立倫的回應，趙怡翔表示，德國政府及社會在二戰後，都非常仔細反省過去納粹時期的教訓，與以色列及包括猶太人在內的受害族群，每年都會舉行反省的相關紀念活動，目的就是確保法西斯主義、極端思維不再存在現代民主社會，德國努力反省歷史並做為民主社會的重要教材，這都是國民黨看不見、刻意忽略的部分，讓人非常遺憾。

趙怡翔說，若國民黨持續認為這方面的比喻恰當，甚至認為對台灣的國際形象加分，「我想，這個政黨再度彰顯，他們跟國際社會是完全脫節，他們跟道德底線是完全不理解的」。趙也呼籲，國民黨在外交使節及國際社會的提醒下，應該是仔細反省，為何持續縱容、甚至鼓勵極端思維，而非譴責國際社會。

吳崢則指出，國民黨過去常自稱最懂外交事務、有國際觀等說法，爭取台灣人民的認同，但如今不斷在國際鬧出大笑話、大醜聞，踐踏他國歷史遭到反彈，朱立倫竟然不檢討、不為自己的錯誤言行道歉，反而繼續攻擊別人、指責德國沒真的記取歷史教訓，這是錯上加錯。

吳崢說，全球都看到德國歷經威權時期後所作的轉型正義，這也是各國要學習的標竿，反觀國民黨過去讓台灣歷經世界最長的戒嚴統治，許多台灣人在二二八事件及白色恐怖，因言論觸犯國民黨禁忌而被當成政治犯，關在監獄導致家破人亡、妻離子散，國民黨卻沒有為此暴行向台灣社會道歉。

吳崢強調，民進黨執政後推動轉型正義工程，國民黨用盡全力阻攔，還刪除黨產會今年度預算，現在譴責他國不夠認真反思歷史教訓，這是非常諷刺、荒謬的事情。台灣還有許多戒嚴時期的受難者正在等國民黨道歉，朱立倫怎麼有臉檢討別人不夠謙卑？非常遺憾看到國民黨一錯再錯，不僅是面對台灣歷史傷口不知悔改，還去踐踏其他國家的歷史傷口，民進黨必須提出嚴正譴責。

民進黨籍台北市議員趙怡翔直言，國民黨再度彰顯，與國際社會完全脫節，完全不理解道德底線。（圖由民進黨提供）

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