罷免林思銘二階送件26414份！持續收件力拚安全門檻

竹二罷團領銜人謝婷婷說，今天送入新竹縣選委會的罷免國民黨立委林思銘的連署書共2萬6414份，但送件後仍持續收件，致力衝過罷免安全門檻。（記者黃美珠攝）

2025/05/08 11:40

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〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣大罷免運動今天有新進展，第二選區、罷免國民黨立委林思銘的罷團領銜人謝婷婷，今天早上10點在民進黨籍縣議員歐陽霆在內等志工夥伴陪同下，到新竹縣選委會送出2萬6414份的「撕銘行動」罷免連署書。

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謝婷婷強調，因為竹二選區距離安全門檻還差1500份，所以他們今天送件不代表就中止收件，反而會持續收到整個二階罷免宣布通過為止。

新竹縣選委會副總幹事黎美玲說，縣選委會今天一定會完成初步審查作業且後送中選會，明天下午2點會把確實的連署名冊交給各戶政事務所戒護帶回。

謝婷婷說，他們今天總共送出2萬6414份罷免連署書，雖然過了法定門檻，但還沒到安全門檻，由於未來可能會面臨需要補件的問題，所以請大家不要停下連署以免前功盡棄，她歡迎還沒簽連署書卻想簽的人持續站出來，她也呼籲鄉親1個人拉3份連署書，這樣一定就可以抵達安全門檻。

她還說，領表發動大罷免當天，身邊還有新竹縣一選區罷徐欣瑩「除舊汰欣」的罷團領銜人余筱菁在旁，但竹一還在努力中，沒有人放棄。所以她要拜託竹一選區的選民們能熱情響應，也請竹二選區或全國其他選區的選民們不要放棄竹一選區，一起替竹一的罷團夥伴們集氣，讓竹一可以成功送件，竹二可以達到安全門檻，整個大新竹4個罷免案都能全壘打，沒有任何殘壘。

最後所有竹二罷團成員把前述裝箱的2萬6414份「撕銘行動」連署書送入新竹縣選委會前，一起振臂高呼「罷免林思銘，新竹要光明」、「大罷免、大成功」！為大家這60天的努力喝采。

竹2選區罷團領銜人謝婷婷（中）今天早上率領志工把2萬6414份「撕銘行動」連署書送入新竹縣選委會。（記者黃美珠攝）

竹2選區罷團領銜人謝婷婷（中）今天早上率領志工把2萬6414份「撕銘行動」連署書送入新竹縣選委會。（記者黃美珠攝）

新竹縣第二選區罷團「撕銘行動」今天送出2萬6414份的罷免連署書要「撕銘」。（記者黃美珠攝）

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