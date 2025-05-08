王興煥：朱立倫操弄納粹說 已突破人性底線、褻瀆人類文明

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

2025/05/08 11:08

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨稱我國總統賴清德如希特勒，遭德國在台協會嚴厲譴責，並呼籲國民黨領導階層在國內政治論述中，應避免使用不當且對歷史不敏感的比喻。台灣基進黨主席王興煥今日痛批，朱立倫對納粹符號與歷史的操弄，已突破了人性底線，褻瀆人類文明。

納粹，是人類文明的禁忌。王興煥表示，禁忌的意義，不是不能討論，而是絕不可操弄，納粹的罪惡，不只是歷史問題，更是全人類共同記憶的傷口；不是政治立場的問題，而是人道底線的共識，而留美、曾經疑似做過美國線民的朱立倫，絕不可能不清楚納粹相關言論的紅線為何。

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王興煥抨擊，當國民黨內成員頌揚納粹時，朱立倫選擇默許甚至肯定；當台灣人民依法行使罷免權時，他卻反過來引用納粹予以妖魔化。朱立倫的行徑不是口誤，這是冷血，他也不是類比錯誤，這是踐踏底線，在朱立倫的政治語境裡，納粹既可歌頌也可控訴，只要符合政治計算，就可以成為操弄輿論的工具。

朱立倫最邪惡之處不是肯定納粹，而是恣意操弄人類文明的禁忌，將一場人道災難變成政治精算的籌碼。王興煥表示，現在有德國在台協會對朱立倫公開譴責，這是來自國際社會的警示，也是國際認證的邪惡，國民黨對中國與台灣所造成的傷害，才是近代史中真正接近納粹體制的存在，或許正是這段歷史，讓朱立倫選擇遺忘「何謂納粹」，但他的行為終將被歷史清楚記下，成為不能沉默的見證。

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