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    罷免二階送件54888份全國最高 洪孟楷：正面迎戰

    國民黨立委洪孟楷。（資料照）

    國民黨立委洪孟楷。（資料照）

    2025/05/08 11:07

    相關新聞：罷免洪孟楷二階送件54888份！超越黃健豪全國最多

    〔記者劉宛琳／台北報導〕罷免國民黨立委洪孟楷案第二階送件5萬4888份，全國最多。洪孟楷今回應，「我們就是正面迎戰、直球對決」，一定會把所以支持他的民意催出來；洪並呼籲大家，當民進黨已經行政、司法、監察、考試都集權，如果連立法院理性監督的最後一權都被民進黨掌握，這樣就是往極權專制邁進，他們絕對不同意，請大家出來投不同意罷免票。

    洪孟楷表示，惡罷不是民主，是想要讓民進黨做主，所以這一次執政黨所發起的全台大罷免，其實到最後到底是要讓民進黨做主，還是尊重2024年民意、人民做主的選擇。

    洪孟楷表示，罷免團體過去不管是在各地烽火連天，造成社會上的對立衝突，以及他們在街頭、路口宣傳，也辛苦了。確實他的選區幅員遼闊、人口數最多，想要用送出最多份數來打擊全國第一高票的選區，看得出來罷團的用心。

    洪孟楷說，更重要的是，從一開始到現在，他每一天都在立法院兢兢業業，為人民把官、監督政府，這才是現在台灣主流民意需要他們做的事情。執政黨執政快一年，卻還是讓國人無法接受，並且民怨四起的時候，他們只能更堅定地專業、理性、問政和監督。

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