為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    回應德國批評「希特勒」說 朱立倫：外國政府不該干預內政

    國民黨主席朱立倫8日出席」母親節慶祝活動前受訪，反駁德國在台協會聲明點名譴責，稱「外國政府不能成為迫害民主的幫兇，更不應該干預各國的內政」。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席朱立倫8日出席」母親節慶祝活動前受訪，反駁德國在台協會聲明點名譴責，稱「外國政府不能成為迫害民主的幫兇，更不應該干預各國的內政」。（記者塗建榮攝）

    2025/05/08 11:11

    相關新聞請見：

    拿希特勒諷賴清德？德國在台協會：朱立倫言論令人深深失望

    朱立倫瞎扯希特勒 以色列代表也批：極冒犯600萬喪生猶太人

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨（7）日稱賴清德總統面對在野黨的作為「就是在做希特勒做的事情」，引來德國在台協會聲明點名譴責，他今天上午參加國民黨舉辦「為愛彩繪，讓愛延續」母親節慶祝活動時受訪回應稱，「外國政府不能成為迫害民主的幫兇，更不應該干預各國的內政」，國民黨的立場很清楚，指的是賴清德「已經獨裁化，迫害在野黨，與法西斯相同」，這是歷史教訓，不單他這樣說，媒體與民眾也這樣說，該反省檢討的人是賴清德。

    朱立倫指出，納粹德國希特勒是殘害人類最凶狠的獨裁者，被人類共同譴責唾棄，但大家不要忘了，民主政府也有可能產生法西斯，變成獨裁，這就是歷史教訓，他呼籲各界要嚴正面對所有殘害民主或迫害在野黨、傷害所有人權的獨裁者，這是大家的共同目標，也是他的原意。

    他還說，國際社會應該共同唾棄獨裁者，而不是幫可能傷害民主、迫害反對黨的獨裁者講話，應該站在堅守民主、自由的立場講話。

    朱立倫：李進勇預設立場、入人於罪

    此外，針對中選會主委李進勇昨日嗆國民黨「組織犯罪」，朱立倫表示，李進勇身為中選會主委，卻預設立場，入人於罪，已經沒有資格擔任中選會主委，而是變成民進黨的主委，這樣的態度應該趕快下台，否則誰會相信中選會是一個公平公正的機關？

    對於媒體提及檢調將搜索國民黨中央黨部，朱立倫則回應，鷹犬或東廠秉持獨裁者的命令，這是他們每一天想要做的事，目的就是達成獨裁者迫害在野黨的目標，大家都已經看得非常清楚，而且最新民調也顯示，多數民眾認為台灣現在司法不公、迫害在野黨、辦藍不辦綠，這不是他說的，而是民調結果，民進黨如果再橫行下去，最後一定會被民意與民主反撲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播