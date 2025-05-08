回應德國批評「希特勒」說 朱立倫：外國政府不該干預內政

國民黨主席朱立倫8日出席」母親節慶祝活動前受訪，反駁德國在台協會聲明點名譴責，稱「外國政府不能成為迫害民主的幫兇，更不應該干預各國的內政」。（記者塗建榮攝）

2025/05/08 11:11

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〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨（7）日稱賴清德總統面對在野黨的作為「就是在做希特勒做的事情」，引來德國在台協會聲明點名譴責，他今天上午參加國民黨舉辦「為愛彩繪，讓愛延續」母親節慶祝活動時受訪回應稱，「外國政府不能成為迫害民主的幫兇，更不應該干預各國的內政」，國民黨的立場很清楚，指的是賴清德「已經獨裁化，迫害在野黨，與法西斯相同」，這是歷史教訓，不單他這樣說，媒體與民眾也這樣說，該反省檢討的人是賴清德。

朱立倫指出，納粹德國希特勒是殘害人類最凶狠的獨裁者，被人類共同譴責唾棄，但大家不要忘了，民主政府也有可能產生法西斯，變成獨裁，這就是歷史教訓，他呼籲各界要嚴正面對所有殘害民主或迫害在野黨、傷害所有人權的獨裁者，這是大家的共同目標，也是他的原意。

他還說，國際社會應該共同唾棄獨裁者，而不是幫可能傷害民主、迫害反對黨的獨裁者講話，應該站在堅守民主、自由的立場講話。

朱立倫：李進勇預設立場、入人於罪

此外，針對中選會主委李進勇昨日嗆國民黨「組織犯罪」，朱立倫表示，李進勇身為中選會主委，卻預設立場，入人於罪，已經沒有資格擔任中選會主委，而是變成民進黨的主委，這樣的態度應該趕快下台，否則誰會相信中選會是一個公平公正的機關？

對於媒體提及檢調將搜索國民黨中央黨部，朱立倫則回應，鷹犬或東廠秉持獨裁者的命令，這是他們每一天想要做的事，目的就是達成獨裁者迫害在野黨的目標，大家都已經看得非常清楚，而且最新民調也顯示，多數民眾認為台灣現在司法不公、迫害在野黨、辦藍不辦綠，這不是他說的，而是民調結果，民進黨如果再橫行下去，最後一定會被民意與民主反撲。

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