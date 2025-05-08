不擔心罷免空窗沒議題 曹興誠：國民黨自己會添柴火

進入二階連署的罷免案連署截止日期陸續到來，台北市連署達標的罷藍委罷免團體8日來到市選委會送件二階連署書，反共護台聯盟3號志工曹興誠（前）與罷團代表一起攜手宣傳台北市的罷團進度與後續規畫。（記者廖振輝攝）

2025/05/08 10:58

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市五個罷免國民黨立委團隊二階段均已送件，外界關注如何在審查期間保持罷免熱度。對此，罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠今（8日）受訪表示，國民黨如今已方寸大亂，自己就會不斷製造議題，比如昨天德國在台協會就譴責國民黨主席朱立倫把台灣比做納粹，因此不擔心沒有議題，國民黨會自己添柴火。

北市罷免藍委團隊「剷除黑芯」、「山除薇害」、「文山退葆」今前往台北市選委會二階送件，均超過安全門檻130%，當中罷免徐巧芯二階更達到驚人的175%，為目前全台達成率最高。

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曹興誠受訪表示，維持熱度有很多做法，不過，現在國民黨自己就不斷製造議題保持熱鬧氣氛，比如昨天德國在台協會，就出面譴責朱立倫將台灣比做納粹，他認為國民黨現在真的是方寸大亂，不知道如何應對，出了許多招但都非常具爭議性，「所以說我不擔心沒有議題，國民黨會不斷給大罷免添加柴火」。

至於如何幫助新北雙和、台中等艱困罷免區，曹興誠說，剛剛罷免王鴻薇、徐巧芯等團體，都已經離開台北到各地區幫忙，已經達到安全門檻的志工會去還沒達標的地方幫忙，擴大成全國性宣講拉票、走陸戰。

對於罷免徐巧芯二階份數全國最高，曹興誠說，很多松信區的選民會很高興，在7、8月罷免成功後，就不用浪費納稅錢去養口舌惡毒、無事生非的不適任立委，大家都會覺得很欣慰。

曹興誠今前往北市選委會送件。（記者甘孟霖攝）

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