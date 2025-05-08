朱立倫想幹嗎？爭議言論引德國譴責多國轉發 周軒：外交災難延燒

國民黨主席朱立倫8日出席母親節活動前受訪。（記者塗建榮攝）

2025/05/08 12:54

相關新聞請見：

拿希特勒諷賴清德？德國在台協會：朱立倫言論令人深深失望

朱立倫瞎扯希特勒 以色列代表也批：極冒犯600萬喪生猶太人

請繼續往下閱讀...

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫7日稱總統賴清德所為是「希特勒做的事情」，被德國在台協會點名譴責，歐洲經貿辦事處、法國在台協會、荷蘭在台協會都在臉書轉發，以色列代表處今天也發文批評。對此，政治工作者周軒表示，台灣的外交災難已經開始延燒了。

周軒在臉書PO出多張截圖，可看到德國在台協會點名朱立倫的譴責文被法國在台協會、荷蘭在台協會、歐洲經貿辦事處等轉發，周軒表示：「糟糕了，國民黨朱立倫的言論已經把整個歐洲都燒起來了，現在荷蘭、法國、比利時駐台單位全部都分享德國在台協會的文章，台灣的外交災難已經開始延燒了。」

網友們看到貼文後紛紛留言「小英要出訪歐洲，看樣子朱立倫是有目的的搞壞台歐關係」、「朱立倫厲害了，一舉成名天下知，丟臉到全世界」、「國民黨有這種貨色真的很丟臉」、「朱立倫讓歐洲團結了起來」、「現在全歐洲都知道國民黨是個災難」、「國民黨在告訴西方社會，台灣只有民進黨是正常的政黨」。

以色列駐台辦事處強調，他們對於將納粹政權的暴行與當前台灣政治情勢作不當比較的言論，感到失望與憂心，作為一個從大屠殺灰燼中重生的國家，以色列將納粹暴行下受害者的記憶，視為神聖而不可忘懷的責任，他們反對任何形式淡化大屠殺的行為，這類比較對於在大屠殺中喪生的600萬名猶太人及倖存者而言，是極為冒犯且不可接受的。

以色列駐台辦事處呼籲社會各界的領袖，從大屠殺的歷史中汲取教訓，並展現負責任的言論態度，尤其在政治辯論的時刻，領導人擁有選擇傳遞能夠引導社會朝向寬容、相互尊重與包容共存訊息的力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法