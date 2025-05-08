朱立倫瞎扯希特勒 以色列代表也批：極冒犯600萬喪生猶太人

國民黨主席朱立倫7日諷刺總統賴清德對在野黨的所做所為是在「做希特勒做的事情」，以色列駐台辦事處今日表示，這類比較對於在大屠殺中喪生的600萬名猶太人及倖存者而言，是「極為冒犯且不可接受的」。（記者方賓照攝）

2025/05/08 10:56

〔記者黃靖媗／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨（7）日表示，總統賴清德如今對在野黨的所做所為，是在「做希特勒做的事情」，不僅受到德國在台協會點名批評，以色列駐台辦事處今日也表示，他們反對任何形式淡化大屠殺的行為，這類比較對於在大屠殺中喪生的600萬名猶太人及倖存者而言，是「極為冒犯且不可接受的」。

以色列駐台辦事處表示，他們對於將納粹政權的暴行與當前台灣政治情勢作不當比較的言論，感到失望與憂心。

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以色列駐台辦事處說，作為一個從大屠殺灰燼中重生的國家，以色列將納粹暴行下受害者的記憶，視為神聖而不可忘懷的責任，他們反對任何形式淡化大屠殺的行為，這類比較對於在大屠殺中喪生的600萬名猶太人及倖存者而言，是極為冒犯且不可接受的。

以色列駐台辦事處呼籲社會各界的領袖，從大屠殺的歷史中汲取教訓，並展現負責任的言論態度，尤其在政治辯論的時刻，領導人擁有選擇傳遞能夠引導社會朝向寬容、相互尊重與包容共存訊息的力量。

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