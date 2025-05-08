朱立倫以希特勒比喻賴清德挨轟 王定宇提5點批國民黨

王定宇在臉書提到，國民黨和朱立倫又再次在國際上丟臉了，並提出5點批評國民黨。（資料照）

2025/05/08 11:21

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫7日以納粹德國領袖希特勒類比總統賴清德，引發德國在台協會發聲明批評，強調當前的台灣完全無法與納粹暴政互相比擬，朱的言論令他們失望且憂心。民進黨立委王定宇在臉書提到，國民黨和朱立倫又再次在國際上丟臉了，並提出5點批評國民黨。

王定宇提到，朱立倫拿「納粹」攻擊民主世界公認的民主台灣，讓真正納粹受害最深的德國看不下去，德國在台協會正式發出英文聲明，強調：「我們對國民黨主席朱立倫先生最近的言論感到失望與不安。」王定宇表示，在德國在台協會發聲明後，國民黨的網軍竟然跑去攻擊德國在台協會的臉書頁面，「只能說這種做法非常的中國國民黨」。

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王定宇提到，國民黨濫用納粹，顯示毫無國際觀；國民黨將國際公認的「民主優等國」台灣，比擬為納粹，既非事實更是不倫不類；國際外交上，罕見駐地單位點名特定政黨批判，此次德國駐台辦事處點名國民黨，歐盟經貿辦事處分享該文，中國國民黨真的是丟臉丟到國際了。

王定宇指出，國民黨連續在納粹議題上犯錯，不但不反省修正，反而發動藍網側翼攻擊德國駐台單位，簡直是「義和團」上身；國民黨要戰獨裁，卻不敢提現代獨裁者中共和習近平，其實是「諂媚真獨裁，欺負台灣真民主」。最後王定宇強調：「反正，國民黨連死人都拿來連署，朱立倫就拿死人希特勒來亂類比，結果踢到鐵板-德國和歐盟。」

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