朱立倫：德國應反思納粹用「合法程序」瓦解威瑪共和

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/05/08 10:50

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨（7）日宣稱賴清德總統面對在野黨的作為，就是在做希特勒做的事情，引來德國在台協會聲明點名譴責，今天他藉由紀念歐戰勝利80週年在臉書發文表示，各方都應將心比心，德國如果真的記取納粹黨的教訓，不僅應銘記其戰後受到國際社會的公義審判，更須深刻反思納粹如何運用所謂的「合法程序」，系統性地瓦解威瑪共和國的民主機制，逐步消滅異議政黨及所有反對力量。

朱立倫還說，歷史啟示我們，民主政治會出現法西斯，但法西斯會終結民主政治，並且導致對人權的踐踏和對社會的摧殘，因此警惕任何可能侵蝕民主根基的行為，堅持多元開放的政治環境，以及保障言論自由和集會結社的權利，是防止歷史悲劇重演的關鍵，他強調，國民黨將持續致力於維護中華民國的民主憲政，並與所有愛好自由的人民共同努力，確保台灣社會不會有被執政者壓迫的未來。

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此外，朱立倫表示，歐戰是對抗獨裁、對抗侵略者的戰爭，當年德國的希特勒、義大利的墨索里尼等軸心國國家，最終崩潰，在犧牲了無數軍民的生命後，同盟國獲得勝利 ，自由、民主也得以存續至今，同為同盟國一員的中華民國仍在亞洲戰場浴血對日抗戰，但仍對歐洲戰場的勝利，同感興奮及慶賀。

朱立倫指出，今年9月3日是二戰勝利紀念日80週年，身為戰勝國的中華民國，應該共同慶祝，感謝國軍及全國軍民的犧牲及奮戰，最終取得勝利，中華民國作為戰勝國的一員，永遠記得當年軍民同胞為了對抗獨裁、對抗法西斯所付出的血淚。

朱立倫還說，中華民國駐維也納總領事何鳳山向被納粹迫害的猶太人發放數千張簽證，中華民國也是二次世界大戰反法西斯陣營的重要成員，在亞洲戰場長期抵抗當時軍國主義的侵略，付出了巨大的犧牲，自1937年盧溝橋事變以至1945年日本簽署降書，中華民國軍民浴血奮戰，有效牽制了日軍主力，為同盟國在歐洲及太平洋戰場的最終勝利作出了不可磨滅的貢獻，這段歷史充分證明中華民國始終站在反對侵略、捍衛自由與正義的一方。

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