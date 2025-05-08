罷免廖先翔二階送件36744份 領銜人：這是對鄉土愛的情書

罷免新北市立委廖先翔第二階段連署今天送件到選委會，3萬6744份連署書分裝46箱，堆成小山，達成率138.59％。（記者董冠怡攝）

2025/05/08 10:36

首次上稿 10:36

更新時間 10:58

〔記者董冠怡／新北報導〕罷免團體「齊心斷翔」發起罷免新北市第12選區國民黨立委廖先翔，今天（8日）早上10點15分送出第二階段連署書到新北市選委會；罷團表示，二階法定門檻2萬6512份，這次送件46箱、3萬6744份，達成率138.59％。領銜人陳正敬說，這些連署書，是對鄉土愛的情書，也是對親共立委的戰書！

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載有46箱連署書的休旅車上午9點56分左右駛抵市選委會門口，陳正敬打頭陣從車內搬出象徵性的第1箱，並由排成人龍的志工們接力堆疊，然後送進市選委會，在場志工紛紛像護送媽祖鑾轎一樣高喊：「進喔！」士氣高昂。

陳正敬表示，七星選區地形「包山包海」，可說是大台北地區的「山海關」，「所以這麼的地方，不能吳三桂打開，引清兵入關」，並批廖先翔在立法院的表現不專業、行為親共，令選民無法接受，三萬六千餘份連署書，「是人民對鄉土愛的情書，也是對親共立委的戰書！」要求廖先翔不要再站在立委保護傘下、網軍背後繼續造謠，拿出勇氣跟鄉親「正面對決」。

廖先翔回應，面對執政黨企圖走民主倒退車回到獨裁，他不會有絲毫退縮，也呼籲國人回顧德國二戰前的歷史，怎麼從民主制度走向獨裁的納粹，「別人100年前給我們的借鏡，相信國民可以很輕易的選擇正確的道路，維護中華民國的民主」。

大約八時許，罷免廖先翔的LED螢幕宣傳貨卡便現身市選委會附近，但並未發出聲響，影像畫面以靜音方式輪播罷免理由，「他繼續代表汐止人真的可以嗎？」「下架核廢料！」並致謝每一名「連署超人」，呼籲「三階請投同意罷免！」

新北市罷免國民黨立委的「大罷免」行動共有5個公民團體發起罷免6名藍委，其中，第七選區葉元之、第一選區洪孟楷二階罷免已送件，廖先翔是第三人；藍委羅明才案5月9日送件、張智倫及林德福案將在5月12日送件。

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