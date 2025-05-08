朱立倫不當援引納粹歷史 時力：別再用反智言論挑戰國際社會底線

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/05/08 10:39

〔記者林哲遠／台北報導〕中國國民黨主席朱立倫昨日以納粹歷史不當類比台灣政治局勢。時代力量今（8）日嚴正表示，國民黨此舉不僅令人遺憾，更已多次挑戰國際社會對歷史正義的共同底線。

時力指出，德國在台協會昨晚以強烈措辭公開譴責朱立倫的言論，指將納粹政權的歷史罪行與當前台灣民主政治進行類比，是極為錯誤且令人深感憂心的行為。這是德國在台協會近期第二度對中國國民黨援引納粹歷史發表嚴正聲明，足見此類發言對國際觀感與歷史記憶造成嚴重傷害。

請繼續往下閱讀...

時代力量痛批，國民黨至今未從過去的錯誤中汲取教訓，反將無知當作勇氣，持續利用社會對歷史認知的模糊地帶操弄政治議題，踐踏歷史真相、傷害納粹暴政受害者的記憶與尊嚴。

時代力量續指，國民黨的失格言論，源自於對台灣轉型正義工程的抵制與蔑視。長期以來，國民黨不僅歌頌兩蔣威權統治、拒絕面對白色恐怖與人權迫害的歷史，更對追求真相、平復傷痛與釐清責任的轉型正義工程表現出敵意與蔑視，完全忽視台灣社會對於轉型正義追求真相、平撫傷痛、追究責任的要求。

時力強調，朱立倫的不當類比，就是這種蔑視轉型正義的延伸，凸顯了中國國民黨不願面對歷史，對民主價值缺乏真正的尊重與理解。

時力呼籲，國民黨與朱立倫主席應立即停止操弄歷史悲劇與不當言論，誠實面對過去威權統治所犯下的罪行，積極參與台灣社會的轉型正義工程，別再用反歷史、反民主、反常識的反智言論，挑戰台灣乃至於國際社會的底線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法