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    首頁　>　政治

    差點與送件罷團撞場 蔣萬安：力挺5藍委

    台北市長蔣萬安今（8）日出席在信義區公所大禮堂舉辦的信義區里長座談會。（記者何玉華攝）

    台北市長蔣萬安今（8）日出席在信義區公所大禮堂舉辦的信義區里長座談會。（記者何玉華攝）

    2025/05/08 10:42

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市罷免國民黨立委賴士葆、徐巧芯、王鴻薇的團體今（5）天到北市選委會送件，台北市長蔣萬安剛好出席在樓上舉辦的信義區里長座談會，他強調，一定會全力支持台北市國民黨的5位立委，會共同努力，並同作戰；徐巧芯未出席，由辦公室主任代表，市議員秦慧珠是唯一出席的民意代表。

    罷免團體「文山退葆」、「剷除黑芯」、「山除薇害」今天早上一起到選委會送件，並於9點聯合受訪；巧的是蔣萬安與信義區里長有約座談會今天上午9點半在選委會樓上的大禮堂舉行，讓整個信義區行政大樓熱鬧不已；等電梯上樓的民眾大排長龍，蔣萬安則直接從地下停車場上到12樓，雙方並未碰面。

    蔣萬安被問到是否出席國民黨將於18日舉報的造勢活動時、罷團送件等問題時都未做回覆；最後在媒體推擠追問下才說，對於被罷免的5名立委，他強調一定會全力支持、共同努力、並同作戰；徐巧芯今天並未如之前王鴻薇、李彥秀、羅智強出席里長座談會與蔣萬安同框，而是派辦公室主任到場，秦慧珠則是唯一親自出席的民代。

    台北市長蔣萬安與里長有約今（5）天在信義區里公所舉辦，市議員秦慧珠親自出席。（記者何玉華攝）

    台北市長蔣萬安與里長有約今（5）天在信義區里公所舉辦，市議員秦慧珠親自出席。（記者何玉華攝）

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