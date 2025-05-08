巧芯得第一！罷免徐巧芯二階送件 達成率175％超越羅廷瑋

曹興誠宣布，罷免徐巧芯二階送件達到4萬1201份，佔罷免門檻的175%。（記者甘孟霖攝）

2025/05/08 10:17

相關新聞請見：

罷免二階連署達成率175％ 徐巧芯不認輸：我一定會贏

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市多個罷免團體今（8）日赴台北市選委會送件，罷免藍委徐巧芯團隊「剷除黑芯」領銜人曹興誠宣布，送件4萬1201份，高達罷免門檻的175％。這也一舉超越罷免台中市藍委羅廷瑋的送件達成率169.3%，暫居大罷免全國第一。

請繼續往下閱讀...

今早有3支大罷免團隊赴台北市選委會送件；罷免藍委王鴻薇團隊「山除薇害」發言人「阿美」指出，團隊總共收到4萬7554份連署書，達法定門檻171.5%，最終送出4萬5818份連署書，達165.2%；罷免藍委賴士葆團隊「文山退葆」領銜人「高麗菜」宣布，送件3萬4040份，約137%。

曹興誠表示實際收件數更多，共4萬1867份，達178％，但來不及造冊，留了600份。他也重申為何提出罷免，藍委去訪問中國又不准我們通過管理法案，是不是令人極度不安？藍委佔據立法院之後，拚老命要摧毀我們的司法跟行政，現在憲法法庭要作廢了，最高法治標準要作廢，連地檢署要偵辦偽造文書，他們也要包圍，讓人無法執行司法；行政方面，我國面對中共威脅，藍委要把國防外交預算砍到無法動彈，這些行為在在證明國民黨與中共裡應外合，要在最短時間消滅中華民國。

他也批評，國民黨國安、司法問題、行政問題避而不談，黨主席朱立倫還說總統賴清德是納粹，連德國在台協會都看不下去予以譴責，這是國民黨整個言行錯亂、邏輯顛倒，一直在想摧毀我們國家，我們不能夠再讓他們繼續下去。

阿美說，團隊4月中突破3.5萬份安全門檻後，核心成員就決定全力支援其他選區，因為他們深知，以目前結構來看，只罷免王鴻薇是不夠的，因此將志工資源分散到全國各地協助，儘管因此影響總收件量，但因為有很多合作店家、海外志工以及議員，4月30日擺攤最後一天，還是突破4.5萬收件大關，直到5月6日總收件量，共4萬7554份連署書，達法定門檻171.5%，在造冊組剔除重複收件或可能不合格連署書，最終送出4萬5818份。

她說，感謝每位付出的志工，她以身為中山、北松山居民為傲，也趁此機會提醒，交件不是結束，接下來兩個月是關鍵，罷免最怕聲量減弱，希望所有關心的民眾可以繼續保持對議題關注，不論寫文章或是拍影片分享，每個人都可以是資訊的載體。她也提到目前還有很多區正努力，包含雙和罷免張智倫、林德福；中二罷免顏寬恒；中三罷免楊瓊瓔；基隆罷免林沛祥，這幾區都要持續收件。

高麗菜說，感謝罷免的志工們，他們不畏烈日曝曬、颳風下雨，一起上山下海走入巷弄，一步一腳印走出了這麼好的成績，也感謝願意出來連署的民眾，接團隊會努力達成大家的期待，為了守護民主自由，還有平等、人權等等普世價值，也為了守護下一代還有選擇的機會；她也敬告正在信義區行政中心13樓開里長座談的蔣萬安，要好好維持行政中立，不要再使用公權力對付公民。

阿美宣布，罷免王鴻薇二階送件份數4份5818份，達165.5%。（記者甘孟霖攝）

「文山退葆」領銜人高麗菜說，送件3萬4040份，達137%，也呼籲蔣萬安保持行政中立。（記者甘孟霖攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法