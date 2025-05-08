批藍白惡搞凍結預算 陳方隅：很多業務就是停止運作了

立法院教育文化委員會昨處理114年度文化部主管預算解凍案，最終決議將超過34億凍結預算解凍，不過委員會仍必須將解凍結果「送院會」處理。圖為文化部長李遠。（資料照）

2025/05/08 12:46

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院教育文化委員會昨處理114年度文化部主管預算解凍案，最終決議將超過34億凍結預算解凍，不過委員會仍必須將解凍結果「送院會」處理。對此東吳大學政治學系助理教授陳方隅發文評論，指現在國民黨立委們通通都變得很好講話，但今年度總預算被凍結的數目是以往的15-20倍，被刪除的數目是以往的5-6倍，很多業務就是停止運作了，等於是讓大家白忙、浪費很多時間。假設大罷免失敗的話，相信他們未來就會更囂張。

陳方隅在臉書發文指出，這幾天遇到很多公務員朋友講說，在立法院白藍營立委們忽然都客氣了起來，在委員會審查預算解凍，怎麼一下子就都通過了？並直言「好不習慣喔」。

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陳方隅表示，因為從去年到現在每個部會無不使出渾身解數，努力跟立委們溝通，結果公務員們一直不斷被立委們羞辱，各種囂張嗆聲，直接點名刪預算通通都有，預算案在委員會通過之後，還在表決前被提了幾千案子各種奇怪理由亂刪一通，甚至還有預算重複刪除、刪到負數這些離譜的作法。

陳方隅直言，現在國民黨立委們通通都變得很好講話，昨天文化部的預算解凍案在委員會也直接全部通過，對此​陳方隅說「各位，這就是大罷免的威力啊，而且重點是如果大罷免失敗的話，今年底他們就會更囂張了喔」。

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陳方隅指出，這邊還是要再次提醒大家今年度總預算被凍結的數目是以往的15-20倍，被刪除的數目是以往的5-6倍，刪除的就是刪了，沒有了，不會有什麼解凍。而凍結的部份，現在白藍直接一次全部通過，正好就是證明了當初根本就是隨便亂凍一通啊。他也強調，原本說好的監督制衡，並不是叫立委們把預算亂砍一通、亂凍一通。

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陳方隅批評，白藍立委們惡搞一通，完全就是在浪費大家的時間啊！原本每年9月要編隔年的預算，結果到1月發現被刪掉和砍掉一大堆，現在都5月份了耶，如果今年1月發現各部會業務費被刪一堆、凍結一堆，很多業務就是停止運作了啊。

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陳方隅說明，如果你是各部會公務員，你不可能會去假設這些預算是之後可以解凍的（看看白藍立委們的嘴臉）。而那些被亂刪掉的部份，尤其是那個「統刪」，就真的是完全沒有了，因此消失掉的業務真的是很多原本規劃好的業務也必須要打掉重練（預算少超多，當然必須要大幅調整），等於是讓大家白忙很多很多場。

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陳方隅也指出，先前民眾黨立委質詢行政院長卓榮泰時甚至還說，你去吃牛排可以先付7成的錢，剩下之後拿到錢再付。當時卓院長只回問說：你出去吃飯會這樣付錢嗎？有人餐廳這樣經營的嗎？（客人點完牛排之後講說我只能付7成的錢，剩下3成我不確定有沒有錢可以付，半年之後再說。有店家可以接受？）

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陳方隅也提到，更何況先前已經被統刪業務費，給你買牛排食材但不給你使用廚房，給政府買車不給你買汽油，為此他也批評，這就是白藍立委們的荒謬之處，尤其現在一直不斷惡意刁難認真的公務員們，真的是選民們想要看到的嗎？

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陳方隅也在文末也重申，再重複一次重點，如果大罷免失敗的話，今年底他們就會更囂張了喔，而且他們已經在示範了，這幾天審法案、質詢、排法案什麼的，仍然都是超級誇張又毫無下限呢。

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