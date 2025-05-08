詐騙多是流動人口害的？林志潔批竹市府臉皮厚如金鐘罩

新竹市在警政署打詐儀表板中的案件及財損都居冠，但市府卻發澄清稿將園區清交大學生等非戶籍人口納入計算才會造成此結果，對此，陽明交大法律學者林志潔轟高虹安邱臣遠不知反省，籲罷免投同意票下架無能市府。（記者洪美秀攝）

2025/05/08 10:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大法律學者林志潔7日發佈短影片，指竹市的詐騙案件與詐騙金額相當高，讓竹市淪為詐騙受害城市，而新竹市警察局昨天則發佈澄清稿稱，竹市設籍人口約45.7萬人，但有新竹科學園區、清交大等5所大學，經常流動人口達60萬，因此無法反映真實情況。對此，林志潔也回擊稱市府的新聞澄清稿，讓人傻眼又無言，且沒見過如此不知反省、臉皮厚如金鐘罩鐵面皮的縣市首長。

林志潔說，市府警察局的新聞稿先指控新竹市詐騙居冠的講法不實。但這些資訊明明是警政署打詐儀錶板的排名，哪來不實之說？然後又說警政署的打詐儀錶板是算法有問題。她批高虹安與邱臣遠市府辯解絕非治理無方，會詐騙案件財損居冠，純是因新竹外來人口太多造成的？

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甚至還提到在竹市生活的很多人戶籍並不在新竹，牽拖因有陽明交大和清大，學生都是外來者，戶籍不在竹市，才導致在新竹被詐騙的財務損失會特別高。林志潔批，這真是史上最軟弱無力又搞笑的澄清，竹市是科技智慧城市，用此說法當澄清稿實在太丟臉。

她說，以台北市為例，台北市戶籍人口249萬，活動人口350萬，足足多了戶籍人口100萬，外來人口比竹市多，但台北市排名詐騙第8名，但竹市卻是詐騙全國第1名？難道台北市沒大學、沒外來學生？

林志潔說，竹市在全國發生詐騙案件及財務損失都是第1高，市府竟推給在新竹的陽明交大和清大學生，真讓人匪夷所思。她奉勸高虹安與邱臣遠，過去2年多竹市空轉，各種建設停擺，市長貪污被停職，代理市長1年出國7次放飛自我，請問有哪點是不實指控？呼籲市民三階罷免投同意票，不要讓這2位治理無方的首長繼續危害竹市。

新竹市在警政署打詐儀表板中的案件及財損都居冠，但市府卻發澄清稿將園區清交大學生等非戶籍人口納入計算才會造成此結果，對此，陽明交大法律學者林志潔轟高虹安邱臣遠不知反省，籲罷免投同意票下架無能市府。（照片由林志潔提供）

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