為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    拜會休士頓市長惠特邁 林佳龍：推動Taiwan Tower促進台美雙向投資

    外交部長林佳龍（左）本週率團赴美國訪問，行程首日拜會德州休士頓市長惠特邁（右）。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍（左）本週率團赴美國訪問，行程首日拜會德州休士頓市長惠特邁（右）。（圖擷取自林佳龍臉書）

    2025/05/08 10:07

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍本週率團赴美國訪問，行程首日拜會德州休士頓市長惠特邁（John Whitmire）。林佳龍表示，台灣政府有意與休士頓市府攜手合作，善用台灣中油在休士頓既有土地，推動興建「Taiwan Tower」，促進台美雙向投資。

    林佳龍於台北時間5月8日凌晨3時在休士頓市政廳拜會德州休士頓市長惠特邁。

    林佳龍指出，「Taiwan Tower」將提供在德州投資的台灣企業及有意投資台灣的美國企業雙向的「一站式服務」，期待「Taiwan Tower」能匯聚公協會、創新育成中心、銀行與電信等關鍵資源，為企業提供資金、人才與乾淨網路等全方位支持；這項投資案也是總統賴清德「深化台美經貿關係路徑圖」的具體實踐項目之一，已在行政院層級歷經多次深入討論。

    面對AI科技快速發展、盼搶攻美國「非紅色供應鏈」龐大商機。林佳龍強調，多家台灣科技、電子業者正積極規劃赴德州投資，「Taiwan Tower」的預定地位於休士頓核心地段，鄰近市政廳、地理位置優越，不僅具吸引台灣企業美國總部進駐的潛力，也適合成為台灣駐休士頓辦事處的新址，協助企業就近強化與地方政府及相關資源的連結。

    林佳龍表示，「Taiwan Tower」計畫將有助於推動「台灣投資美國隊」落地，拓展台灣經濟版圖，也將成為台灣在美招商平台、促成「美國投資台灣隊」，讓台美雙邊AI產業鏈更深層次融合，實現台美經濟共榮發展。

    林佳龍指出，惠特邁與陪同出席的休士頓市會議旅遊局長Michael Heckman皆對「Taiwan Tower」計畫的正面回應，他也誠摯邀請兩人訪問台灣，就後續細節進一步展開討論，期盼透過此案深化與休士頓市府、德州州政府及美國聯邦政府的多層次關係，不僅呼應美國聯邦政府「鼓勵各級政府與台灣深化交流」的政策，也期盼攜手促成這項具備互利共榮潛力的開發案。

    惠特邁也透過臉書表示，非常榮幸在市政廳歡迎台灣外交部長林佳龍，他們討論了雙方合作的機會，並重申休士頓與台灣之間的深厚情誼；台灣是休士頓第11大國際貿易夥伴，休士頓與台北市也自1961年締結為姊妹市，關係緊密。

    外交部長林佳龍表示，台灣政府有意與休士頓市府攜手合作，善用台灣中油在休士頓既有土地，推動興建「Taiwan Tower」，促進台美雙向投資。圖為「Taiwan Tower」預定地。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍表示，台灣政府有意與休士頓市府攜手合作，善用台灣中油在休士頓既有土地，推動興建「Taiwan Tower」，促進台美雙向投資。圖為「Taiwan Tower」預定地。（圖擷取自林佳龍臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播