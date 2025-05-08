拜會休士頓市長惠特邁 林佳龍：推動Taiwan Tower促進台美雙向投資

外交部長林佳龍（左）本週率團赴美國訪問，行程首日拜會德州休士頓市長惠特邁（右）。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/05/08 10:07

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍本週率團赴美國訪問，行程首日拜會德州休士頓市長惠特邁（John Whitmire）。林佳龍表示，台灣政府有意與休士頓市府攜手合作，善用台灣中油在休士頓既有土地，推動興建「Taiwan Tower」，促進台美雙向投資。

林佳龍於台北時間5月8日凌晨3時在休士頓市政廳拜會德州休士頓市長惠特邁。

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林佳龍指出，「Taiwan Tower」將提供在德州投資的台灣企業及有意投資台灣的美國企業雙向的「一站式服務」，期待「Taiwan Tower」能匯聚公協會、創新育成中心、銀行與電信等關鍵資源，為企業提供資金、人才與乾淨網路等全方位支持；這項投資案也是總統賴清德「深化台美經貿關係路徑圖」的具體實踐項目之一，已在行政院層級歷經多次深入討論。

面對AI科技快速發展、盼搶攻美國「非紅色供應鏈」龐大商機。林佳龍強調，多家台灣科技、電子業者正積極規劃赴德州投資，「Taiwan Tower」的預定地位於休士頓核心地段，鄰近市政廳、地理位置優越，不僅具吸引台灣企業美國總部進駐的潛力，也適合成為台灣駐休士頓辦事處的新址，協助企業就近強化與地方政府及相關資源的連結。

林佳龍表示，「Taiwan Tower」計畫將有助於推動「台灣投資美國隊」落地，拓展台灣經濟版圖，也將成為台灣在美招商平台、促成「美國投資台灣隊」，讓台美雙邊AI產業鏈更深層次融合，實現台美經濟共榮發展。

林佳龍指出，惠特邁與陪同出席的休士頓市會議旅遊局長Michael Heckman皆對「Taiwan Tower」計畫的正面回應，他也誠摯邀請兩人訪問台灣，就後續細節進一步展開討論，期盼透過此案深化與休士頓市府、德州州政府及美國聯邦政府的多層次關係，不僅呼應美國聯邦政府「鼓勵各級政府與台灣深化交流」的政策，也期盼攜手促成這項具備互利共榮潛力的開發案。

惠特邁也透過臉書表示，非常榮幸在市政廳歡迎台灣外交部長林佳龍，他們討論了雙方合作的機會，並重申休士頓與台灣之間的深厚情誼；台灣是休士頓第11大國際貿易夥伴，休士頓與台北市也自1961年締結為姊妹市，關係緊密。

外交部長林佳龍表示，台灣政府有意與休士頓市府攜手合作，善用台灣中油在休士頓既有土地，推動興建「Taiwan Tower」，促進台美雙向投資。圖為「Taiwan Tower」預定地。（圖擷取自林佳龍臉書）

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