朱立倫以希特勒比喻賴總統挨轟 外交部：不恰當

外交部政務次長陳明祺。（資料照）

2025/05/08 10:14

〔記者方瑋立／台北報導〕繼上月護航罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑比納粹手勢、穿戴納粹符號臂章，國民黨主席朱立倫昨（7日）又以「希特勒」為喻稱總統賴清德。外交部政務次長陳明祺今天（8日）受訪表示，德國自二戰後，對於獨裁統治向自身及其他國家帶來的痛苦進行深刻反省，正如德國在台協會所言，朱的類比並不恰當，應多加注意。

德國在台協會7日晚間直接點名朱立倫，指出他們注意到朱近期的言論，並對此感到深切的失望與憂心（With deep disappointment and concern），將德國與歐洲在1933年至1945年間發生暴行及納粹的罪行，與台灣當前政治局勢對比的意圖，非常令人不安。

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德國在台協會聲明，當前的台灣完全無法與納粹暴政互相比擬，台灣機構不應被類比為納粹政權下的恐怖統治工具。該協會鄭重呼籲，國民黨領導階層應避免在國內政治論述中，援引不當且缺乏歷史敏感度的例子，納粹政權造成數百萬無辜者受害，歷史真實的尊嚴不容受到任何形式的淡化。他們強調，比起為了政治目的而扭曲過去的記憶，更應共同努力確保納粹的歷史永不被遺忘，並且在台灣、德國、國際社會強化歷史意識。

對此，陳明祺今天出席立院外交及國防委員會報告前受訪表示，德國對於自身過去作為侵略者的歷史一直相當敏感，尤其今天是二次大戰勝利日，之前有人裝扮成希特勒等事件，對德國而言都是敏感話題。

陳說，德國自二次大戰後，對於獨裁統治對自身及其他國家所帶來的痛苦皆進行深刻反省，正如德國在台協會所言，朱的類比行為是不恰當的，應該加以注意。

針對總統賴清德今天將首度針對二戰歐戰勝利80周年發表演說，以「侵略者必敗」號召盟友。陳明祺表示，中華民國當時確實受到鄰居侵略，這是無庸置疑的，而當時台灣是日本殖民地，「我們當然不是侵略的一方」。

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