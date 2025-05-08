誰組織犯罪？國民黨：林右昌、李進勇定調追捕黨工才是

國民黨8日舉行記者會，國民黨智庫副執行長凌濤強調，民進黨秘書長林右昌、中選會主委李進勇同聲定調國民黨組織犯罪，再透過檢調大肆追捕國民黨黨工，才是真正的組織犯罪。（記者塗建榮攝）

2025/05/08 10:45

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〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今（8）日上午召開記者會，公布該黨委外民調結果指出，指稱有48.1％受訪者認為檢調只針對國民黨辦案、司法不公，51.1％認為台灣民主正面臨重大威脅；國民黨智庫副執行長凌濤強調，民進黨秘書長林右昌、中選會主委李進勇同聲定調國民黨組織犯罪，再透過檢調大肆追捕國民黨黨工，才是真正的組織犯罪。

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凌濤表示，我國法律對於組織犯罪的定義，是指3人以上以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段，有哪一項是與文書及個資保護有關？就連詐欺案的3要件也都與偽造文書的構成要件天差地遠，今天檢調卻以偵辦組織犯罪，進行大搜索、大羈押，根本已經違法，他並強調，檢調目前在全國搜索國民黨的地方黨部，已經符合強暴、脅迫、詐術、恐嚇的手段，現在組織犯罪就是民進黨的檢調。

國民黨委託「十分民調公司」於本月2日至5日進行調查，共計獲得1102份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.95％。

這份民調詢問受訪者，因為罷免連署爭議，最近檢調機構大規模搜索國民黨黨部，並收押部分黨工，有人認為這是檢調機構公正查案，也有人認為檢調機構只針對國民黨辦案、司法不公，結果認為檢調機構公正查案的比例為36％，認為檢調只針對國民黨辦案、司法不公的比例有48.1％，對2種說法都認同的比例為2.8％，都不認同的1.3％，沒有反應者為11.9％。

此外，該民調還詢問受訪者，賴清德總統上任後不斷使用司法對付黨內外的反對者，讓台灣民主面臨重大威脅，回答非常同意、還算同意的受訪者比例合計51.1％，不太同意、非常不同意的比例為38.7％，無反應者佔10.2％。

凌濤指出，司法不公已經影響台灣的民主法治，民進黨正在創造法律新名詞與定義，叫做「組織犯罪」，昨天李進勇未審先判、不演了，指稱國民黨組織犯罪，但實際上是「『綠共』式辦案」已成「組織辦案」，當年李進勇擔任法官時，教唆書記官做假筆錄，涉嫌偽造文書，當時李進勇有被搜索、羈押嗎？今天憑什麼羅織別人入罪？

國民黨發言人楊智伃則說，國民黨要把「組織犯罪」送還給中選會與檢調單位，這份民調結果已經明白告訴大家，多數民眾都認為民進黨已經走向獨裁、法西斯、納粹，「『綠共』式辦案已成『組織犯罪』」，李進勇與林右昌才是透過司法進行「組織犯罪」的首謀。

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