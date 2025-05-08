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    德國在台協會駁朱立倫以希特勒批執政黨 林楚茵：丟臉丟到國際

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    2025/05/08 09:46

    〔記者謝君臨／台北報導〕對於國民黨主席朱立倫以「納粹」、「希特勒」批評執政黨。德國在台協會7日晚間表示，朱的言論令他們深深失望且憂心，並強調當前台灣完全無法與納粹暴政相比擬。民進黨立委林楚茵批評，丟臉丟到國際去，國民黨不敢罵習近平的中國獨裁政權，卻拿希特勒做出不倫不類的比喻，根本就是在德國傷口灑鹽！

    林楚茵表示，台德關係友好，尤其總統賴清德今將出席歐戰結束80週年活動，並發表演說，不僅是呼應歷史，更是在當前台海局勢緊張之際，強調「台灣與世界站在一起，反對侵略者。」

    林楚茵說，結果朱立倫昨天竟把台灣政治與發動納粹大屠殺的希特勒惡意連結，被德國在台協會發文批判，根本是丟臉丟到國際去，一個晚上全世界都看到國民黨的大笑話！國民黨不敢罵習近平的中國獨裁政權，卻拿希特勒做出不倫不類的比喻，根本就是在德國傷口灑鹽！

    林楚茵批評，國民黨的低級趣味一再重演，先有罷綠領銜人宋建梁作出納粹裝扮，現有朱立倫開口閉口就是「希特勒」，面對真正獨裁威脅台灣的中國，國民黨只會「兩岸一家親」，一句重話都說不出口，號稱「政治精算師」的朱立倫，耍嘴皮被看破，丟臉成國際笑話！

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