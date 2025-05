朱立倫扯納粹、希特勒 駐德代表謝志偉出聲了！

駐德國代表謝志偉。(資料照)

〔即時新聞/綜合報導〕針對國民黨主席朱立倫接連以納粹、希特勒諷刺民進黨以及總統賴清德,德國在台協會發文表達反彈。對此我國駐德代表謝志偉表示,「納粹政權」和當下備受自由世界肯定的「民主台灣」並列 - 那不是在幫納粹洗白嗎?那豈止是在「淡化」納粹罪行啊?那簡直是在「美化」納粹罪行了!

謝志偉在臉書PO文表示,德國在台協會昨日針對中國國民黨主席朱立倫先生把當前「台灣的總統及政府」比喻為「希特勒及納粹政權」一事,以英文發表了極其沉重及嚴肅的駁斥聲明,此聲明內容迅即引起國人的高度關注,留言裏,台灣人對德國在台協會的立場也一致地深表贊同。

謝志偉指出,此聲明通篇都值得細讀,但我要特別指出其中一個關鍵字來略加說明該聲明的精要之所在。這個字是:「trivialization」,中文恰當的對應字是「淡化」。此字出現在聲明裏倒數第二段原文:「The millions of victims of National Socialism compel us to uphold the dignity of historical truth and to reject all forms of trivialization.」

謝志偉續指,此段在其網頁上的(自動)中文翻譯,他看到的是:「數以百萬計的國家社會主義(NAZI,即「納粹」)受害者迫使我們維護歷史真相的尊嚴,拒絕一切形式的瑣碎化。」要他會譯成:「面對幾百萬名納粹政權的受害者,維護歷史真相的尊嚴及捍拒所有以各種方式淡化此真相的言行,乃吾人責無旁貸之使命。」

謝志偉分析,問題在於,此處的「淡化」到底何所指?首先要先確認,納粹政權之滔天罪行是令人髮指、嚴重到無可比擬的,因此,朱主席將「民進黨政府及總統的作為比擬為納粹」,原本是要達到「強化」「民進黨政府及總統之作為違法亂紀」的印象,卻反而造成了「納粹政權之罪行沒有那麼糟」的「淡化」效果。

謝志偉直言,為什麼沒有那麼糟?因為還有可以倫比的對象啊!那更別說,朱主席還先「虚構」了「民進黨政府及總統的罪行」!大家想想看,「納粹政權」和當下備受自由世界肯定的「民主台灣」並列 - 那不是在幫納粹洗白嗎?那豈止是在「淡化」納粹罪行啊?那簡直是在「美化」納粹罪行了!因為納粹的滔天罪行無可比擬,我建議,我們也不要把蔣介石比為希特勒,比為「殺人魔」或可,但不要比為「希特勒」。

