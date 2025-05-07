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    林逸民：賴清德扶貧救苦 歷年捐款無數

    國策顧問林逸民指出，賴清德總統出身貧苦，知道體恤基層辛苦，歷年捐助貧苦不計其數。（資料照）

    國策顧問林逸民指出，賴清德總統出身貧苦，知道體恤基層辛苦，歷年捐助貧苦不計其數。（資料照）

    2025/05/07 08:00

    歐祥義／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國策顧問林逸民指出，賴清德總統出身貧苦，任醫師不久就投身民主運動，個人其實並未累積太多財富，但是幫助急難與弱勢的心，卻始終不變，歷年來屢屢捐薪、捐款濟助貧苦，充分發揮善的力量。

    林逸民整理近十餘年來，媒體公開披露賴清德捐款的細目如下;

    2014年，縣市長選舉輔助款2100萬元之中，除了民進黨規定需上繳三分之一，其餘全數捐出，包括其中500萬元捐給甘惠忠神父。

    2016年，一年中多次捐出台南市長月薪，總計80萬，含台南地震、日本熊本震災、台東風災、八仙塵爆。

    2018年捐出行政院長月薪32萬，給花蓮地震賑災與重建。

    至2018年的13年來，陸陸續續捐款南家扶，發給孩子的助學金，超過500萬，其中100萬為選舉補助款，400萬自掏腰包。

    2018年，學甲伯利恆早療教育中心落成，也以選舉補助款捐款500萬。

    2021年，台鐵北迴線太魯閣號列車出軌事故，捐出副總統月薪36萬。

    2021年，高雄城中城火災，再度捐出副總統月薪36萬。

    2022年，援助烏克蘭，捐出副總統月薪36萬。

    2023年，援助土耳其震災，捐出副總統月薪36萬。

    2024年，總統選舉，總統候選人本身部分的1.6億選舉輔助款，賴清德總統分毫不取，全數回捐給民進黨，用以改善黨內職員的工作待遇與環境。

    林逸民說，以上僅是新聞報導中曾經報導過的賴清德總統捐款，其他為善不欲人知的捐贈與幫助弱勢尚不知多少，見到網路上整理賴總統的捐款歷程，他向總統提起時，賴清德只淡淡地回答：「台灣精神本就該如此。」



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