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    罷免團體假借剴剴案偷要簽名？石明謹揪3疑點 網質疑編故事

    外傳有店家指控，有人自稱針對剴剴案連署簽名杜絕兒虐，但要簽名時卻發現內有「罷免」字樣，質疑罷免團體用聲東擊西手法混淆視聽。石明謹（見圖）提出3點質疑，包含連署書要寫資料，「不可能只叫你簽名」等。（資料照）

    外傳有店家指控，有人自稱針對剴剴案連署簽名杜絕兒虐，但要簽名時卻發現內有「罷免」字樣，質疑罷免團體用聲東擊西手法混淆視聽。石明謹（見圖）提出3點質疑，包含連署書要寫資料，「不可能只叫你簽名」等。（資料照）

    2025/05/08 10:39

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導稱，有店家指控，有人自稱針對剴剴案連署簽名杜絕兒虐，但要簽名時卻發現內有「罷免」字樣，質疑罷免團體用聲東擊西手法混淆視聽。對此知名球評石明謹提出3點質疑，包含連署書要寫資料，「不可能只叫你簽名」等，網友也質疑「裡面寫說文件上頭寫著霸呂清玲等等，也根本不是連署書上可以有的文字」。

    昨日有媒體報導，引述桃園平鎮的店家指控，有罷免團體假借剴剴案的名義想騙簽名，店家稱在要簽名時，不經意將文件翻到「正面」，竟發現文件上寫著「霸呂清玲，罷免呂玉玲第二階段啟動」的字樣，讓店家怒批「怎能利用剴剴事件騙我簽名，還好有翻過正面來看」。老闆娘也指責，罷團怎麼可以用聲東擊西手法，當下也趕緊婉拒女子的「連署簽名」邀約。

    不過針對相關指控，罷免呂玉玲昨也發出聲明，強調「罷團相關幹部並未接到該媒體的查證」、「連署書需填寫個資，只簽名是無效的」、「連署書有法定格式，無法另外加上標語」、「志工出勤會穿著背心配戴識別證，到府收件也會清楚告知目的」、「立委呂玉玲的罷免案與剴剴案無關，本罷團從未以此為訴求」。

    石明謹今上午則PO出報導內容的截圖，並提出3點質疑，包含「連署書要寫資料，要跟身分證上一模一樣，五寫成5都不行，不可能只叫你簽名」、「你這一面的字看不懂，卻看得懂另一面，是不是怪怪的」、「我相信這樣被騙的人不會多，因為要笨到某種程度才行」。

    石明謹也質疑，「話說這種連署書的良率肯定不行，該不會是碰上國民黨青年團？」其他網友也紛紛議論「罷免文件沒有在雙面列印的。像這種細節有問題的煽動性文章越來越多」、「他們應該是用自身的經驗投射別人會怎麼做，但是沒實際自己跑過，扯到背面有字，直接被證明他在唬爛」、「確實是騙人沒寫過連署書的」、「寫這篇的人明顯根本不知道連署書的格式和填寫方式，裡面寫說文件上頭寫著霸呂清玲等等，也根本不是連署書上可以有的文字」，也有不少網友質疑「說謊前也先看一下規定」、「怎麼看都是唬爛的」、「感覺就是編故事」。

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