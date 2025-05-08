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    徐巧芯送件4萬1201份！達標率175％ 網笑：果真得第一

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    2025/05/08 09:30

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免二階連署陸續送件，罷免國民黨立委徐巧芯的民團「剷除黑芯」上月底宣布二階連署已達3.6萬份，超過法定門檻150％；民團「剷除黑芯」今日稍早宣布，罷免徐巧芯的連署書送件4萬1201份，達標率175％。

    民團「剷除黑芯」在臉書宣布，剷除黑芯總收件，達門檻178%，謝謝所有勇敢的松信居民，謝謝每一位剷除黑芯的志工！每份連署都是對台灣深深的愛，剷除黑芯堅持到底 盡力完整送出，這不是終點，三階我們要繼續堅持，走到投票成功的那一天！目前請大家繼續關注告急的選區們！35區全部達陣！全都罷！大罷免大成功！

    臉書粉專「Mr.柯學先生」今日稍早也發出1張圖卡，圖卡中為徐巧芯比中指的照片，下方寫著「狂賀徐巧芯突破傅崐萁送件4萬1201份，達標率175％。」粉專小編在貼文中表示「太猛了啦哈哈哈哈哈！徐巧芯達成率全國第一。」

    網友們看到貼文後紛紛留言「果真是巧芯，巧芯得第一！」、「選市長！選市長！」、「中指比起來！比起來！ 比起來，罷免就有第一啦」、「讓中指芯專心選市長」、「看到這種氣勢，可見得900在天龍國是多麼的有民意基礎，萬安演習真的該擔心了，900明年要來跟你搶台北市長候選人的位置了」。

    民團「剷除黑芯」今日稍早宣布，罷免徐巧芯的連署書送件4萬1201份，達標率175％。（圖擷取自 臉書）

    民團「剷除黑芯」今日稍早宣布，罷免徐巧芯的連署書送件4萬1201份，達標率175％。（圖擷取自 臉書）

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