德國在台協會批朱立倫 陳培瑜：言論自由不是胡言亂語的保護傘

立法院民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

2025/05/08 10:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨日（7日）再度以納粹德國領袖希特勒類比、批評總統賴清德。對此德國在台協會發聲明強調，當前的台灣完全無法與納粹暴政互相比擬，朱的言論令他們失望且憂心。對此民進黨立委陳培瑜表示，別把納粹當政治修辭，更別把歷史當選舉素材，國民黨請停止消費歷史，言論自由不是胡言亂語的保護傘。

陳培瑜在臉書PO文表示，當朱立倫用「納粹」來形容當前的台灣政府，德國在台協會出面回應，提醒不當比喻對歷史記憶的傷害。這原是基於對民主與歷史負責的善意，沒想到國民黨不僅拒絕反省，還說什麼「德國沒有資格指責中華民國」、「德國在干預言論自由」，甚至搬出二戰歷史，說什麼中華民國當年用血淚對抗法西斯，拜託，國民黨自己要不要先去上歷史課？

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陳培瑜指出，國民黨偷換概念，德國代表處譴責的，是將納粹政權這種史上最極端的暴政，拿來類比現今台灣的民主政府。這不叫批評，這叫侮辱民主；這不叫言論自由，這叫歷史扭曲。沒有人不讓國民黨批評政府，但有良知的政黨會知道什麼能說、什麼不能碰。

陳培瑜續指，國民黨選擇性失憶，國民黨大談抗戰歷史，試圖用「當年抗日」來為今天的「濫用納粹比喻」背書。可是，難道國民黨忘了自己在戰後來台之後，實施了38年戒嚴、白色恐怖、特務治國、報禁黨禁，幾萬台灣人因此入獄、被槍決？對不起，你們的歷史不只沒有資格談「反法西斯」，反而更應該向台灣人民道歉。

陳培瑜補充，國民黨錯誤類比，國民黨拿德國內部對「另類選擇黨」（AfD）的監控來說嘴，說什麼「德國可以對極右翼政黨動手，我們不能批評民進黨？」這是完全不懂法治精神的詭辯。AfD是經由德國憲法法院與安全機構，根據法律程序來討論，並非誰喊幾句口號就下定論。反觀朱立倫，是用納粹來形容全台灣選出來的民選總統，是用極端符號來煽動社會對立，這才是真正的危害民主！

陳培瑜怒批，國民黨轉移焦點，朱立倫的發言遭到譴責，國民黨不是檢討發言是否過當，而是搬出「德國沒有資格講話」來遮掩錯誤，還大談「我們當年對抗軸心國」。這種操作方式熟不熟悉？每次出事都轉移焦點、扯歷史、打情緒牌，這樣的國民黨，是在維護民主，還是在消費歷史、玩弄民粹？

陳培瑜說，我們必須嚴正說明：納粹不是可以隨便拿來比喻的歷史傷口。在德國，納粹標誌、言論、比喻都受到法律嚴格限制，是對歷史的尊重，也是對人民的保護。而在台灣，竟然有政黨領袖把這種極端惡行當成隨口發言的修辭工具，只為博取版面、煽動仇恨，這才是真正該被譴責的地方。

陳培瑜直言，國民黨要講歷史，那就請講完整一點。請記得你們曾禁錮言論、逮捕異議、抹黑反對者；請記得你們的黨國體制，也曾與極權距離不遠。這段歷史，有人選擇原諒，但不代表可以被遺忘，更不代表你們可以轉過身就用納粹來罵別人，朱立倫欠的不只是對德國的尊重，更欠台灣人民一個道歉。因為你扭曲的不只是歷史，更是我們好不容易建立起來的民主價值。

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