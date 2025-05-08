國民黨「組織犯罪」？連勝文反嗆鬼扯蛋！怎知不是被栽贓

國民黨副主席連勝文。（資料照）

2025/05/08 09:23

〔記者施曉光／台北報導〕針對中選會主委李進勇昨在立法院備詢時反嗆陷入罷免死人連署案的國民黨是「組織犯罪」，國民黨副主席連勝文今日上午接受廣播節目專訪時表示，國民黨雖有20、30萬名黨員，但沒有能力查核黨員近況，至於一般社會大眾，國民黨更沒有辦法查核，何況怎麼知道不是人家故意來栽贓，是人家故意拿一些東西丟進來？所謂「組織犯罪」的說法根本是「鬼扯蛋」。

對於主持人詢問，如果檢調搜索中央黨部，甚至收押國民黨主席朱立倫，國民黨是否已經準備好了？連勝文說，朱立倫打算要怎麼做，這個問題應該去請教朱本人，朱一定有規劃，但國民黨多年來也不是只靠一個人，而且現在國民黨已經家徒四壁，檢調要抄什麼東西呢？他強調，黨中央就只是一個殼，所有國民黨支持者還是會凝聚在一起，「抓了誰都一樣」。

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連勝文還說，抄家滅門不會把國民黨打垮，國民黨是靠價值、理念結合，但他也擔心，如果檢調把不相關的支持者名冊以及樁腳名冊等選舉機密資料帶走，民進黨有可能會去恐嚇國民黨的支持者、查水錶，要求大家不可以支持國民黨，因此黨部要先做好準備。

連勝文表示，當年德國的希特勒就是以組織犯罪的理由解散在野黨，民進黨現在滿腦子都是搞內部鬥爭，從「Mr. Lie （謊言先生）」開始到所有側翼、鷹犬，都在搞國內鬥爭，民眾黨已經先被抄過，前民眾黨主席柯文哲被關進去，現在又要來弄國民黨，要把台灣2個代表6成民意的主要在野政黨鏟除，這不是獨裁、準戒嚴是什麼？

連勝文指出，當年民進黨推動罷免前高雄市長韓國瑜的過程中，就曾抓到100、200個幽靈連署，當時檢方說推動連署者沒有能力查核，而國民黨雖有20、30萬名黨員，但沒有能力查核黨員近況，一般社會大眾更沒有辦法查核，更何況怎麼知道不是人家故意來栽贓，故意拿一些東西丟進來？如果有人真的惡意弄並提出檢舉，你怎麼辦？

他還說，根據國民黨立委吳宗憲指出，檢調已經提高調查偽造連署工作的獎勵辦法，自然會有很多人努力做這個事，把查偽造連署案拉高到與賄選案件一樣，「這不是行政力量介入嗎？」

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