德國在台協會批朱立倫竟遭洗版 親藍粉專嗆干涉內政、綠粹

針對國民黨主席朱立倫接連以納粹、希特勒諷刺民進黨以及總統賴清德，德國在台協會發文表達反彈，質疑朱立倫的言論令他們感到失望且憂心，並強調當前的台灣完全無法與納粹暴政互相比擬。（資料照）

2025/05/08 09:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨主席朱立倫接連以納粹、希特勒諷刺民進黨以及總統賴清德，德國在台協會發文表達反彈。該文雖然獲得不少台灣網友留言力挺，但今晨也陸續出現一些帳號洗版留言，包含「政客爽」、「不演了新聞台」等親藍粉專都發文砲轟德國在台協會，部分帳號更留言質疑「德國人干涉內政」，甚至指控「看來拿了不少綠共錢」，讓其他網友傻眼痛批「不要出來丟臉好嗎」。

針對國民黨主席朱立倫接連以納粹（Nazi）、希特勒諷刺民進黨以及總統賴清德，德國在台協會發文表達反彈，質疑朱立倫的言論令他們感到失望且憂心，並強調當前的台灣完全無法與納粹暴政互相比擬。

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該文發出後雖有不少台灣網友留言肯定德國在台協會的作法，並留言稱「非常抱歉~我們的朋友…我們正在努力的下架他們」、「真的對德國人感到抱歉，國民黨又再次失言感到失望」、「但凡擁有基本歷史意識，也不可能這樣套用名詞」、「國民黨自己的鍋自己背，德國總不會是民進黨打手了吧」。

不過今晨以來也陸續有一些帳號留言洗版，砲轟德國在台協會「德國在台協會也綠化了嗎？無知又可笑！！道歉！！」、「納粹黨協會看來拿了不少綠共錢」、「德國人干涉台灣內政，滾」、「搞不清楚狀況的德國人，請閉嘴好嗎？」、「德國在台協會，你們是在替賴清德辯護？還是在替納粹主義辯護？看來德國人對於挑起二戰的歷史罪行，還需要更多的反省」。

細看這波攻擊言論，不少人也轉貼「政客爽」、「不演了新聞台」等粉專的發文或圖片，兩個粉專在深夜約12點左右就率先發文砲轟德國在台協會。其中「不演了新聞台」發文稱「德國人好了啦，烏克蘭一堆新納粹，制服旗幟還用卍字，你德國政府還送錢送武器。賴清德就確實越來越像希特勒，民進黨就真的越來越傾法西斯，倒還不讓人講了咧。誰理你啊，綠粹」。

至於「政客爽」則是發文列舉，過去美國國會議員及賀錦麗也曾使用過相關詞彙，質疑「德國有譴責過嗎？」，並稱「請問德國你們有什麼資格干預中華民國的政治？」、「只針對我們國家，是當中華民國好欺負嗎？」後續「政客爽」又陸續發了3篇文質疑德國在台協會，在德國在台協會的發文下方「政客爽」也留言批評，稱「你們德國傷害了上百萬的猶太人，有什麼資格罵國民黨？」、「今天當有其他國家的人，發現自己執政者像希特勒時，該感到羞恥的是德國自己，」、「德國應該反思自己在二戰的行為，每一次談到這個話題時，你們最應該先說的是『對不起，我們曾經傷害了上千萬人』」。

針對國民黨主席朱立倫接連以納粹、希特勒諷刺民進黨以及總統賴清德，德國在台協會發文表達反彈。今晨卻陸續出現一些帳號洗版留言，包含「政客爽」、「不演了新聞台」等親藍粉專都發文砲轟德國在台協會。（圖擷自臉書）

針對國民黨主席朱立倫接連以納粹、希特勒諷刺民進黨以及總統賴清德，德國在台協會發文表達反彈。今晨卻陸續出現一些帳號洗版留言，包含「政客爽」、「不演了新聞台」等親藍粉專都發文砲轟德國在台協會。（圖擷自臉書）

針對國民黨主席朱立倫接連以納粹、希特勒諷刺民進黨以及總統賴清德，德國在台協會發文表達反彈。今晨卻陸續出現一些帳號洗版留言，包含「政客爽」、「不演了新聞台」等親藍粉專都發文砲轟德國在台協會。（圖擷自臉書）

針對國民黨主席朱立倫接連以納粹、希特勒諷刺民進黨以及總統賴清德，德國在台協會發文表達反彈。今晨卻陸續出現一些帳號洗版留言，包含「政客爽」、「不演了新聞台」等親藍粉專都發文砲轟德國在台協會。（圖擷自臉書）

針對國民黨主席朱立倫接連以納粹、希特勒諷刺民進黨以及總統賴清德，德國在台協會發文表達反彈。今晨卻陸續出現一些帳號洗版留言，包含「政客爽」、「不演了新聞台」等親藍粉專都發文砲轟德國在台協會。（圖擷自臉書）

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