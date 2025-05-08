揭中國邀俄合謀當二戰歷史小偷 黃澎孝：企圖偷改開羅宣言

前國大代表黃澎孝發文指出，中國國家主席習近平昨赴俄出席活動並發表文章，內容竟是邀請俄羅斯總統普廷合謀共當「二戰歷史小偷」，肖想偷改《開羅宣言》的原文，將二戰的勝利歸功於「中國」和蘇聯。（路透）

2025/05/08 09:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前國大代表黃澎孝發文指出，中國國家主席習近平昨赴俄出席活動並發表文章，內容竟是邀請俄羅斯總統普廷合謀共當「二戰歷史小偷」，肖想偷改《開羅宣言》的原文，將二戰的勝利歸功於「中國」和蘇聯。

黃澎孝在臉書發文指出，習近平在7日啟程前往莫斯科出席「紀念蘇聯衛國戰爭勝利80周年」之前，特別在《俄羅斯報》發表題為《以史為鑑 共創未來》的署名文章。

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黃澎孝質疑，該篇文章是一篇習近平邀普廷合謀共當「二戰歷史小偷」的勾串文。以「堅持正確二戰史觀」的論述中，習近平拉著普廷搶佔二戰話語的高地：錨定「中國」和蘇聯是二戰亞洲和歐洲主戰場上，抗擊日本和納粹德國的「中流砥柱」。為二戰勝利作出「決定性貢獻」！

黃澎孝指出，按照該文的那套「正確二戰史觀」，美國在二戰中簡直毫無影響，毫無貢獻到連存在與否都被徹底給黑了！習近平在該區塊的論述中，還大言不慚地宣稱：抗日戰爭的勝利是在「中國共產黨倡導並建立的抗日民族統一戰線旗幟下」，打敗日本軍國主義者所獲致的。完全抹去了蔣介石、國軍、和中華民國的存在和貢獻。更甭提美國那兩顆原子彈的作用了！

黃澎孝也質疑，在習文第二大區塊所謂「維護戰後國際秩序」的論述中，習近平企圖以「中國和蘇聯率先在《聯合國憲章》上簽字」的敘述，抹煞美國羅斯福總統和英國邱吉爾首相於1941年8月13日在大西洋北部紐芬蘭阿金夏海灣的奧古斯塔號軍艦上簽署的《大西洋憲章》才是二戰後《聯合國憲章》的先河的史實。

黃澎孝也提到，習近平還發揮中共特有的「歷史創意」，創造出：中華人民共和國和俄羅斯兩國在聯合國安理會的常任理事國地位，是「歷史形成的」，企圖規避「中華民國」才是聯合國的創始會員國以及安理會常任理事國的史實。

黃澎孝強調，不管中共如何擅長「創造歷史」，最令中共尷尬的是：中華民國事實上（de facto）迄今依然健在於台、澎、金、馬長達76年之久了。不過為了自圓其說，習文在論述「維護戰後國際秩序」的區塊中，提出了「台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」，並列舉《開羅宣言》和《波茨坦公告》等「一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權」。

黃澎孝批評，習近平的這段論述，根本竄改了《開羅宣言》的原文。幸好在這網路發達的時代，《開羅宣言》的原文只要會上網google 一下就可查到原文，在《開羅宣言》的原文中寫明了福爾摩沙是歸還「the Republic of China中華民國」，與「People's Republic of China 中華人民共和國」是兩碼子事！

黃澎孝砲轟，肖想用「中國」來偷換中華民國才是二戰忠實盟友的史實，甚至想竊佔台灣的主權，還強奪二戰話語權，套用臉友黃錫仁的話：中國共產黨成立的中國是1949年，二戰勝利干中共的中國什麼事啊？

黃澎孝也指出，換言之，中華人民共和國主席習近平，如果要舉《開羅宣言》為二戰後台灣主權歸屬的根據，那還真得聽聽中華民國第16任總統賴清德5月8日發表二戰歐戰勝利80周年紀念演說時會怎麼說了！

黃澎孝在文末也表示，事實上，自從5月2日《路透社》報導，賴清德將首度以國家元首身分，在台灣公開紀念第二次世界大戰歐洲戰事結束的獨家報導後，中華民國總統賴清德已注定在5月8日，必然搶走中華人民共和國主席習近平不少的新聞版面！黃澎孝也直言，對於賴清德屢和習近平搶版面的「新常態」，套句習近平的話：「歷史大勢不可阻擋」！

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