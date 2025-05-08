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    歐戰勝利紀念日 楊智伃：國民黨領導的中華民國是關鍵貢獻者

    國民黨發言人楊智伃。（資料照）

    國民黨發言人楊智伃。（資料照）

    2025/05/08 08:13

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨發言人楊智伃臉書今日發文指出，今年5月8日是歐洲戰爭勝利紀念日（Victory in Europe Day, VE Day）80週年，在回顧第2次世界大戰中的犧牲與勝利時，絕不可忽視亞洲戰場上一位關鍵的貢獻者，由中國國民黨領導的中華民國。

    楊智伃表示，自1937年盧溝橋事變爆發以來，中華民國在極端艱困與壓迫下英勇奮戰，數以千萬計的軍民為保衛家園而浴血奮戰，他們長期的抵抗有效減輕了歐洲戰場的壓力，為盟軍的反攻行動提供了寶貴的戰略縱深，戰後中華民國不僅成功收復台灣、恢復國土完整，更成為聯合國創始會員國，彰顯其在促進世界和平事業中的核心地位。

    楊智伃說，當大家悼念全世界各族人民在2次大戰中所承受的犧牲與苦難時，也應該記得2戰中8000萬不幸喪生的生命中，有將近4分之1是中華民國的國民，這是歷史永遠無法抹滅的一頁。

    她還說，即便在當今面臨巨大的威脅與壓力之下，位於台灣的中華民國依然堅定屹立，持續扮演負責任的國際角色，致力於捍衛民主、自由與和平，並與區域夥伴共同守護這些普世價值。

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