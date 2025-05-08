朱立倫以納粹批賴德國反彈 顏擇雅揭香港、印度案例：類比中共沒被抗議

針對國民黨主席朱立倫接連以納粹（Nazi）、希特勒諷刺民進黨以及總統賴清德，德國在台協會發文表達反彈。作家顏擇雅則指出，香港在2019年抗爭時也曾用「Chinazi」一字來稱呼中國，但並未遭到德國抗議。（資料照）

2025/05/08 08:24

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨主席朱立倫接連以納粹（Nazi）、希特勒諷刺民進黨以及總統賴清德，德國在台協會發文表達反彈。作家顏擇雅指出，香港在2019年抗爭時也曾用「Chinazi」一字來稱呼中國，但並未遭到德國抗議，這顯示拿中共類比納粹，或拿習近平類比希特勒，德國是可以接受的。

朱立倫繼上個月指稱，罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑比納粹手勢、穿戴納粹符號臂章，是在諷刺民進黨的惡質獨裁；昨日朱立倫又說，總統賴清德如今對在野黨的所做所為，是在做希特勒做的事情。相關言論引發德國在台協會發文批評，朱立倫的言論令他們感到失望且憂心，並強調當前的台灣完全無法與納粹暴政互相比擬。

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顏擇雅在臉書發文指出，德國在台協會抗議朱立倫拿納粹（Nazi）類比賴政府。而作為對照，2019年香港抗爭流行「Chinazi」一字來稱呼中國，雖然香港本地有人批評，但是德國駐外單位是沒抗議的。

顏擇雅認為，「以德國標準，拿中共類比納粹，或拿習近平類比希特勒，是可以接受的。是差太多的類比，德國才抗議」。

顏擇雅也說明，歐洲各國的極右派政黨，包含德國的AfD（「德國另類選擇黨」，是德國的一個極右翼民粹主義政黨），也常被類比為納粹，這種類比在德國也普遍被接受。所以這次德國在台協會發文，也可以解讀為，在德國人眼中，民進黨一點都不像歐洲的極右派政黨。

顏擇雅提到，在德國疫情期間，抗爭者把封城措施類比為納粹，那個類比在德國則引起廣泛譴責。

顏擇雅也比較，明明俄羅斯總統普廷比烏克蘭更像納粹，卻成功讓俄羅斯人相信烏克蘭才是納粹，這是俄羅斯人挺普廷進攻烏克蘭的原因。她表示「我想是這個前車之鑑，讓德國在台協會覺得有必要在第一時間發文譴責朱立倫」。

顏擇雅在留言區也舉例，2020年時中國及印度在邊境爆發嚴重衝突，印度媒體也曾將習近平和希特勒拿來比較，讓中國方氣炸，不過德國一樣沒有提出抗議。

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