德國在台協會批朱立倫 林俊憲分析兩關鍵：此聲明可能來自歐盟

林俊憲觀察德國在台協會的聲明，藉由「時間」及「語言」兩個關鍵元素，研判此篇聲明可能是來自歐盟「產地直送」，要求駐台人員馬上全文轉達。（資料照）

2025/05/08 08:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨日（7日）再度以納粹德國領袖希特勒類比、批評總統賴清德。對此德國在台協會發聲明強調，當前的台灣完全無法與納粹暴政互相比擬，朱的言論令他們失望且憂心。民進黨立委林俊憲觀察德國在台協會的聲明，藉由「時間」及「語言」兩個關鍵元素，研判此篇聲明可能是來自歐盟「產地直送」，要求駐台人員馬上全文轉達。

林俊憲8日凌晨在Threads發文分析，德國在台協會的發文時間是晚上10點左右，並非上班時間，上次國民黨青年軍納粹事件爆發後，德國在台協會到第二天白天才回應，而且德國在台協會發文之後，歐盟經貿辦也馬上跟上分享，同樣是在半夜。

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林俊憲指出，德國在台協會的聲明通篇都是英文，不像上次還有中文翻譯，這也是特別的點，也許主要受眾不是針對台灣人。林俊憲猜測，也有可能是「事出緊急，來不及翻譯」；林也提醒，在外交上再微小的差異，都有其原因以及想傳達的訊息。

林俊憲研判，這篇聲明恐怕是直接來自歐盟「產地直送」，要求駐台人員馬上全文轉達，這代表國民黨鬧出的醜聞，影響已經不只是駐台層級而已，而是外館報告回歐洲當地，驚動歐盟外交中樞，認為事態非常嚴重。林也無奈地說：「國民黨永遠可以找到方法讓自己更丟臉、拖著全台灣更丟臉。」

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