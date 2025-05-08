德在台協會批朱立倫 黃帝穎：國民黨講獨裁卻不敢提習近平

針對國民黨主席朱立倫接連以納粹、希特勒諷刺民進黨以及總統賴清德，德國在台協會發文表達反彈，政治工作者周軒指出，連歐盟經貿辦事處也轉貼德國在台協會點名朱立倫的文章。（資料照）

2025/05/08 07:49

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨主席朱立倫接連以納粹、希特勒諷刺民進黨以及總統賴清德，德國在台協會發文表達反彈，政治工作者周軒指出，連歐盟經貿辦事處也轉貼德國在台協會點名朱立倫的文章。律師黃帝穎也發文質疑，國民黨講獨裁卻不敢提現代獨裁者習近平，也讓真正納粹受害最深的德國看不下去了！

由國民黨發動的罷免案出現大量死亡連署，上月罷免綠委李坤城領銜人宋建樑被移送新北檢複訊前，卻在媒體前戴上象徵納粹的臂章行納粹軍禮，引發輿論撻伐，當時德國在台協會也對此表達強烈譴責，不過國民黨主席朱立倫卻稱宋是在「諷刺綠共」。而昨日針對總統賴清德將發表二戰歐戰勝利談話，朱立倫又批評賴清德就像希特勒，再度引發德國在台協會發表聲明，直言朱立倫的言論令人深感不安！

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周軒昨深夜先是在臉書發文質疑，「朱立倫下午又用希特勒來批評賴清德總統，德國在台協會剛剛發文直接點名國民黨與朱立倫了。丟臉丟到國外去，這就是國民黨」。後續他也在另一則發文指出「悲報，歐盟經貿辦事處，剛剛轉貼了德國在台協會那篇點名朱立倫的文章」。這樣的情況也讓他直言「有夠丟臉的」。

黃帝穎昨晚則是發文指出，國民黨與朱立倫又在國際上丟臉了，針對朱立倫拿「納粹」攻擊世界公認的民主台灣，讓真正納粹受害最深的德國看不下去了！

黃帝穎引述德國在台協會正式發出的英文聲明，內容提及「我們對國民黨主席朱立倫先生最近的言論感到失望與不安。國民黨任何試圖將納粹政權的罪行對比，將1933年至1945年間在德國和歐洲犯下的暴行與台灣當前的政治局勢相提並論，都是令人深感不安的」。

黃帝穎諷刺，「丟臉啊國民黨，國民黨講獨裁，不敢提現代獨裁者習近平」。他也嘲諷「國民黨連死人都拿來連署，朱立倫就拿死人希特勒來亂類比，結果踢到法治國鐵板」。

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