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    首頁　>　政治

    朱立倫屢次以納粹批賴 王婉諭：丟臉丟到全世界

    國民黨主席朱立倫再度以納粹德國領袖希特勒類比、批評總統賴清德，稱賴清德如今對在野黨的所做所為，是在做「希特勒做的事」。對此德國在台協會發聲明點名朱立倫，朱的言論令他們失望且憂心。（資料照）

    國民黨主席朱立倫再度以納粹德國領袖希特勒類比、批評總統賴清德，稱賴清德如今對在野黨的所做所為，是在做「希特勒做的事」。對此德國在台協會發聲明點名朱立倫，朱的言論令他們失望且憂心。（資料照）

    2025/05/08 07:18

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨日（7日）再度以納粹德國領袖希特勒類比、批評總統賴清德，稱賴清德如今對在野黨的所做所為，是在做「希特勒做的事」。對此德國在台協會發聲明強調，當前的台灣完全無法與納粹暴政互相比擬，朱的言論令他們失望且憂心。時代力量黨主席王婉諭昨深夜發文批評朱：「身為國會最大黨的主席，水準低落成這樣，真的是不可思議，丟臉丟到全世界。」

    王婉諭指出，德國在台協會在聲明中嚴厲譴責「中國國民黨」的朱立倫主席，錯誤挪用「納粹」政權暴行來比擬台灣當前的政局。聲明也明確指出，「今日的台灣政治，不能也絕不該被比擬為納粹」。王指出，這種為了政治目的，曲解是非、扭曲歷史的作為，是在傷害數百萬的納粹受害者。

    王婉諭提到，朱立倫把「納粹」一詞隨意的掛在嘴邊、胡亂類比，是一個完全失格的作為，身為國會最大黨的主席，水準低落成這樣，真的是不可思議，丟臉丟到全世界。王直言：「中國國民黨，就是台灣的民主之恥。」

    王婉諭表示，她要告訴國際友人，中國國民黨是個徹底失格、蔑視轉型正義、泯滅人性的政黨，不能代表台灣的多數民意，因為多數的台灣民眾，都清楚理解「納粹」政權所帶來的傷痛與教訓。王婉諭呼籲朱立倫，應盡快出面，對於這樣的荒唐言論嚴正道歉，並收回這種撕裂歷史傷痕、毫無基本尊重、激化社會對立的說法，「無知、愚蠢，不是你們可以繼續踐踏民主的理由」。

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