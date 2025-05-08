罷免連署涉偽造文書 吳靜怡酸國民黨：犯錯了還到處發言 丟臉不丟臉？

吳靜怡發文將國民黨比喻為一間公司，質疑他們集體拿顧客名單做假交易額來填充業績，不料犯錯了還任由黨公職到處發言，「丟臉不丟臉？」（圖擷自臉書）

2025/05/08 07:17

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨發動報復性罷免卻出現大量死亡連署、冒名連署，引發檢調偵辦，媒體人吳靜怡發文將國民黨比喻為一間公司，質疑他們集體拿顧客名單做假交易額來填充業績，不料犯錯了還任由黨公職到處發言，「丟臉不丟臉？」她也質疑，立法院延長會期，是為了自己不因為司法問題而被罷免，另一方面也是想以時間換取自己政治生命空間。

吳靜怡在臉書發文比喻，「一間上市公司的副總為了求業績，所有分公司經理集體拿顧客名單做假交易額來填充業績，台北分公司的發言人頻頻出來公佈消息，一時之間讓股東們振奮，但沒想到，股東卻被財報騙了，這不只偽造文書罪，更是違反嚴重的個資侵害，面對這樣的嚴峻司法問題，身為負責人一定會受司法究責下台，而涉嫌犯罪的副總到所有犯罪職員一定會馬上被革職，接受司法調查」。

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吳靜怡直言，「朱立倫必須出來扛管理責任，真正教唆犯罪的也該出來扛法律責任！」她強調政黨是受到內政部監管的單位，領的又是納稅人給予的政黨補助款，「守法」難道不是義務？

吳靜怡質疑，「犯錯了，還任由黨公職到處發言、盡情表演，丟臉不丟臉？副總到分公司經理，有部分都躲在立院開議期間的保護傘下，難道你們看到黨公職被羈押很爽？妳的逃避變成他們的牢飯，對得起良心嗎？」

吳靜怡分析，立院延長會期，就是變相的把黃呂錦茹等黨公職延長羈押，一方面為了自己不因為司法問題而被罷免，另一方面就是想以時間換取自己政治生命空間，但這樣一定也導致多數區域立委無法顧好選區。

吳靜怡也諷刺，「你們這些立法委員真的要有種一點，少躲在立院保護傘下出來面對，沒有一個黨工家屬需要為你們受盡羈押的磨難！他們都應該要能認罪交保，而不是『尚有共犯未到案』」。

吳靜怡在文末也指出，國民黨內的人不用懷疑青年軍有人出賣你們，他們只是明哲保身。她也喊話「你們要趕快面對自己，不然，接下來的賽局只會更難堪，大罷免的三階還是會成為司法正義的鎚子，沒犯罪的搞不好被罷，犯罪的終究還是要被判啊！」

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