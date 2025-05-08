京華城案全日開庭 柯文哲等8組人馬輪番詰問朱亞虎

威京集團子公司鼎越前董事長、北市前兵役局長朱亞虎（圖左）。（資料照）

2025/05/08 06:09

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理京華城容積等弊案，傳喚鼎越開發前董事長朱亞虎作證，鼎越開發是京華城現址的地主，朱亞虎既是威京集團主席沈慶京的重臣，也是台北市政府前兵役局長，於京華城案扮演關鍵證人角色，全案11名被告中，就有柯文哲、沈慶京等7名被告聲請傳喚朱亞虎當證人，7組律師團和檢方今將輪番詰問他，今天上下午全日開庭「只問伊一人」。

全案於去年12月26日偵結時，認定朱亞虎涉犯行賄罪，但因已認罪，予以緩起訴處分，支付公庫330萬元，今年2月高檢署駁回再議確定。

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4名在押被告都要求詰問朱亞虎，包括前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗，今皆提解到庭；另3名交保在外的被告：前台北市都發局長黃景茂、應曉薇的助理吳順民、威京總部財務經理張志澄，也要詰問朱亞虎。

檢調調查，2020年2月間，沈慶京為爭取提升京華城容積率，要求朱亞虎與柯文哲的秘書聯繫，安排密會，也陪同沈慶京到台北市政府和柯文哲會面。

台北地檢署調查認定，朱亞虎受沈慶京的指示，領銜張志澄、陳俊源、童中白等7名威京集團高階主管，於2020年3月24日至26日，每人各捐30萬元、共210萬元匯入柯文哲指定的民眾黨政治獻金專戶。同年3月27日，北市都發局即函覆京華城公司，將京華城容積案提送都市計劃委員會研議。

檢方查出朱亞虎曾傳息訊給時任柯的市長辦公室主任李文宗稱：「小沈十分小氣的捐210萬（7人、依規每人30），我領他薪水必須依他的命令做事、弄成560並沒有給您及市府帶來任何困擾、而我也絕對不會在以後任何事來麻煩您來做」。檢方依此認為有對價關係，210萬元為沈行賄柯的前金。

朱亞虎於偵查期間，去年9月28日被收押禁見，11月檢方認為他已充分陳述事實與過程，幫他聲請具保停押，北院裁定朱200萬元交保。

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