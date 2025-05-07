國民黨中市議會黨團指控拿走贊助者名冊 中檢打臉：沒查扣這些資料

國民黨台中市議會黨團質疑中檢查扣黨名名冊與贊助者名冊，中檢打臉說，查扣清單沒有這些資料。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/07 23:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署2日指揮調查員搜索國民黨部，查扣電腦等證物，國民黨台中議會黨團今天（7日）召開記者會，痛批台中檢調單位把跟連署書不相干的國民黨員名冊，以及「小額贊助者名冊 」、過去動員資料、選情分析都拿走，要救發還。對此，台中地檢署發布聲明指出，經檢視搜索扣押物品目錄表，沒有國民黨團所稱的資料。

國民黨市議會黨團書記長李中今早召開記者會說，台中檢調單位把跟連署書不相干的國民黨黨員名冊、過去動員的資料，小額贊助、辦理各項活動的資料、各種選情分析都拿走，影響選舉公平性，要求歸還。

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中檢回應，經查，扣押物品清單沒有上述資料，另外，當時檢調是持法院核發的搜索票，謹慎執行搜索，僅就涉及案情相關的必要證據予以扣押，扣押物品並由受搜索扣押人，逐一核對無誤才簽名確認，當場無人提出異議，始製作搜索扣押物品目錄表 ，完成合法扣押程序。

中檢強調，扣案的電磁記錄為避免於採證鑑識過程中遭受污染，已由調查單位循標準作業流程，進行數位鑑識中，若鑑識結果查有上述資料，黨部可具狀請求發還，並由檢察官依法處理。

中檢強調，辦案始終秉持客觀中立態度，對被告有利、不利均一併注意，嚴守法律程序，維護人民合法權益。

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