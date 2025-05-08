2階屢傳捷報！大罷免為何獲廣泛支持 矢板明夫列3原因

印太戰略智庫執行長矢板明夫。（資料照）

2025/05/08 00:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免35名泛藍立委2階連署相繼送件，當中不少人的連署份數遠遠超過法定門檻，讓支持下架不適任立委的民眾相當振奮。印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，大罷免現在之所以可以得到民眾廣泛支持，主要有3個原因！

矢板明夫7日深夜在臉書PO文，「今天，曹興誠董事長發文宣布，第2階段的立委大罷免，35個國民黨籍立委中，至少有30人能夠進入第3階段。這是包括我在內的很多媒體人，半年前，想也不敢想的結果。記得去年12月，曾經和幾位記者聊天。大家普遍認為，全面罷免的做法並不現實。台北市的大安區、文山區，以及花蓮等深藍選區，繼續推動罷免，也不可能撼動當地選出來的國民黨立委的地位。」

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他接著說：「大罷免之所以得到民眾的廣泛支持，一路走到現在，我認為最大的原因就是這些在野黨的立委的表現『不稱職』，引起了眾怒。至於如何不稱職，我認為有三個方面，第一是『背叛』，第二是『自私』，第三是『懶惰』。」

他進一步表示，「所謂『背叛』就是，選民覺得這些立委對國家『不忠誠』。比如說，拒絕參加自己國家總統的就職典禮，卻跑去中國聆聽中國政要訓話。中國是台灣最大的假想敵，天天想的就是要吞併台灣、奪走台灣的自由和民主。但這些在野黨立委毫無敵我意識，經常站在中國的立場上批評台灣。所以，很多選民都認為，如果再讓這些立委把持台灣的立法院，台灣的安全可能受到威脅。」

「所謂『自私』就是，掌握立法院多數之後，推出的法案大部分都是為了自己，而不是為了公益。比如說，擴大立法院權限的自肥法案、提高罷免門檻的選罷法修正案，以及最近推動的中配取得身分證年限6改4，其實也是為了增加在野黨的選票。因為吃相太難看，讓大家都看不下去。」

「所謂『懶惰』就是，做事太不敬業。比如說削減預算，本來就是在野黨的職責。只要認真研究，削減的每一筆預算都拿出正當理由、有完整論述，選民絕對不會生氣，反而會給在野黨鼓掌。但是，他們實在太不認真，胡亂刪砍，故意不讓政府做事。還有就是國民黨推動的罷免民進黨的立委，第1階段只要1%的連署就可以。對擁有龐大組織的國民黨來說，完全沒有難度。但他們偏偏不出來擺攤，反而去抄過去的名冊。這麼懶惰的政黨，可以說是世界少見。個人認為，以上三個問題，是國民黨立委這次被大家討厭的主要原因。」

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