中國、國民黨反咬台灣挑釁、批賴清德 黨政人士：邏輯一如希特勒

國民黨黨主席朱立倫中在常會致詞時以希特勒為例，再批總統賴清德獨裁。（記者羅沛德攝）

2025/05/07 23:47

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統明將出席歐戰勝利80週年紀念茶會並發表演說，強調「侵略必敗、團結必勝」。黨政人士指出，過去希特勒指責英國首相邱吉爾是戰爭販子，法西斯指控捷克、波蘭挑釁而入侵，好笑又可悲的是，中國和國民黨也用同樣的論述，反咬台灣在挑釁中國、批評賴清德是希特勒，這樣的邏輯一如當年的希特勒。

針對台灣首次紀念歐戰，黨政人士指出，二戰全面爆發於孤立主義，勝利於團結反侵略，這場紀念最重要的目的是與所有愛好自由民主的國家，共享「侵略必敗、團結必勝」的價值，並再度提醒，全球正共同面臨來自威權的各種威脅，必須記取當年的教訓，一起努力。

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黨政人士表示，諷刺的是，當年的軸心國，現在變成百分之百的民主國家、共同維護和平的夥伴，反而戰勝國中國、俄羅斯變成人人害怕的極權國家，台灣的紀念活動不僅是歐戰勝利80週年的序曲，更是與中國國家主席習近平赴莫斯科、極權主義抱團取暖「反法西斯」，在格局與高度產生強烈對比。

黨政人士提到，俄羅斯一直指控烏克蘭總統澤倫斯基是希特勒、戰爭販子，就像二戰時，希特勒指責英國首相邱吉爾為「戰爭販子」，法西斯入侵捷克、波蘭時，說是這兩個國家挑釁。

黨政人士接著說，好笑又可悲的是，中國和國民黨如今也用同樣的論述攻擊台灣，中國在島鏈區域各方施加軍事脅迫、不照國際規則處事、干預各國的民主運作，卻說是民主國家的台灣在挑釁，說賴清德是希特勒，這邏輯反而一如當年的希特勒，也是現在的俄羅斯總統普丁跟習近平。

黨政人士指出，中國今年利用二戰勝利80週年，以「兩岸共同抗日」為名進行大規模統戰，並籌劃9月3日大閱兵、文化峰會等系列活動，試圖營造「中國抗日、台灣是中國的、兩岸共同抗日」的假象，刻意淡化二戰勝利的真正意義。

至於國民黨主席朱立倫質疑民進黨政府不要忘記中華民國在二戰戰勝日本，黨政人士批評，這真是「二百五」的說法，紀念二戰勝利80週年及人類反侵略勝利，當然包括抗日的歷史，事實上，台灣人早在中國甲午戰敗、把台灣送給日本當殖民地時就開始抵抗，朱的說法，純粹是大中國情結、狹隘族群情結的歷史文盲。

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