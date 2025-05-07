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    看不下國民黨舔共 軍人世家夏潤衝連署站當志工：下架親中立委

    夏潤為了下架親共立委，從1月底開始幾乎天天愛麵子連署站幫忙。（記者李容萍攝）

    夏潤為了下架親共立委，從1月底開始幾乎天天愛麵子連署站幫忙。（記者李容萍攝）

    2025/05/07 23:06

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市罷免第3選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」公民團隊在中壢愛麵子客家風味館前設固定連署站，有位身材神似「彌勒佛」的志工夏潤，1月26日簽完罷魯連署隔天就來幫忙，幾乎天天報到，出身軍人世家的他說，「從小被教消滅共匪」，如今看到國民黨跑去舔共、親共，實在看不下去，矢言下架親中立委。

    夏潤今年69歲，父親是陸軍校級軍官，受到父親影響，他國中畢業後就讀空軍機械學校（現為空軍航空技術學院），當起職業軍人，曾在台東、屏東、嘉義、澎湖等地機場服役，1984年上士退役，曾做過送貨司機、工廠作業員、水泥工等，由於子女都已出社會，55歲那年退休。

    夏潤說，退休時，馬英九是在位總統，當時覺得他親中、舔共的立場像哈巴狗，很多外省第二代罵國民黨沒出息，他只覺得民進黨也不好，直到這幾年發現民進黨在政壇培養學問淵博人才，反觀，國民黨有立委（徐巧芯）在立法院竟穿睡衣進議場，簡直丟人現眼，加上國民黨、民眾黨強推國會擴權、亂刪預算等亂象，讓他瞠目結舌，決定「站出來」協助罷團罷掉這些親中立委。

    夏潤提到，在連署站的任務就是告訴來簽連署的人，怎麼填寫不容易出錯誤，每天不斷講話是滿累的工作，不過他甘之如飴，因為將國民黨這些親中立委罷免下架最重要。

    夏潤幾乎天天愛麵子連署站幫忙（記者李容萍攝）

    夏潤幾乎天天愛麵子連署站幫忙（記者李容萍攝）

    夏潤出身軍人世家，看不下去國民黨舔共、親共，矢言下架親中立委。（記者李容萍攝）

    夏潤出身軍人世家，看不下去國民黨舔共、親共，矢言下架親中立委。（記者李容萍攝）

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