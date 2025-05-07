為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    拿希特勒諷刺賴清德！德國在台協會點名朱立倫言論令人深切失望

    國民黨黨主席朱立倫中在常會致詞時以希特勒為例，再次痛批總統賴清德獨裁作為。（記者羅沛德攝）

    國民黨黨主席朱立倫中在常會致詞時以希特勒為例，再次痛批總統賴清德獨裁作為。（記者羅沛德攝）

    2025/05/07 23:26

    〔記者黃靖媗／台北報導〕國民黨主席朱立倫繼上月指出，罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑比納粹手勢、穿戴納粹符號臂章，是在諷刺民進黨的惡質獨裁，今日又說，總統賴清德如今對在野黨的所做所為，是在做希特勒做的事情。德國在台協會表示，朱立倫的言論令他們感到失望且憂心，並強調當前的台灣完全無法與納粹暴政互相比擬。

    德國在台協會今晚透過臉書直接點名朱立倫，指出他們注意到朱近期的言論，並對此感到深切的失望與憂心，將德國與歐洲在1933年至1945年間發生暴行及納粹的罪行，與台灣當前政治局勢對比的意圖，非常令人不安。

    德國在台協會聲明，當前的台灣完全無法與納粹暴政互相比擬，台灣機構不應被類比為納粹政權下的恐怖統治工具。

    德國在台協會鄭重呼籲國民黨領導階層，應避免在國內政治論述中，援引不當且缺乏歷史敏感度的例子，納粹政權造成數百萬無辜者受害，歷史真實的尊嚴不容受到任何形式的淡化。

    德國在台協會強調，比起為了政治目的而扭曲過去的記憶，更應共同努力確保納粹的歷史永不被遺忘，並且在台灣、德國、國際社會強化歷史意識。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播