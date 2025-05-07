拿希特勒諷刺賴清德！德國在台協會點名朱立倫言論令人深切失望

國民黨黨主席朱立倫中在常會致詞時以希特勒為例，再次痛批總統賴清德獨裁作為。（記者羅沛德攝）

2025/05/07 23:26

〔記者黃靖媗／台北報導〕國民黨主席朱立倫繼上月指出，罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑比納粹手勢、穿戴納粹符號臂章，是在諷刺民進黨的惡質獨裁，今日又說，總統賴清德如今對在野黨的所做所為，是在做希特勒做的事情。德國在台協會表示，朱立倫的言論令他們感到失望且憂心，並強調當前的台灣完全無法與納粹暴政互相比擬。

德國在台協會今晚透過臉書直接點名朱立倫，指出他們注意到朱近期的言論，並對此感到深切的失望與憂心，將德國與歐洲在1933年至1945年間發生暴行及納粹的罪行，與台灣當前政治局勢對比的意圖，非常令人不安。

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德國在台協會聲明，當前的台灣完全無法與納粹暴政互相比擬，台灣機構不應被類比為納粹政權下的恐怖統治工具。

德國在台協會鄭重呼籲國民黨領導階層，應避免在國內政治論述中，援引不當且缺乏歷史敏感度的例子，納粹政權造成數百萬無辜者受害，歷史真實的尊嚴不容受到任何形式的淡化。

德國在台協會強調，比起為了政治目的而扭曲過去的記憶，更應共同努力確保納粹的歷史永不被遺忘，並且在台灣、德國、國際社會強化歷史意識。

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