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    罷免伍麗華死亡連署達202份！檢調再查出多人個資遭盜用

    立委伍麗華會同律師到地檢署申告，指罷免連署書有問題。（記者葉永騫攝）

    立委伍麗華會同律師到地檢署申告，指罷免連署書有問題。（記者葉永騫攝）

    2025/05/08 00:00

    〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨籍原住民立委伍麗華，上月到屏東地檢署按鈴控告罷免案領銜人、國民黨籍原住民立委盧縣一助理張芳碩，涉嫌偽造文書及違反選罷法，屏東地檢署、調查站近日傳喚相關人員調查發現，有多位連署人根本不知道被盜用個資參與連署，一名鍾姓女子被傳喚時，才知道個資被盜用，氣詐了，在網路發文提醒其他人要注意。

    伍麗華指出，張芳碩涉嫌抄寫政黨黨員名冊、偽造簽名及冒用個人資料進行連署，在不合格的1500多份罷免連署書中，不但有死亡的人（1階段死亡連署達202份），竟然還有非原民140份，內情不單純，要求檢調介入調查、還給部落安寧，強調罷免權應該是要公開、透明、尊重個人自由意志，而不是透過脅迫方式。

    屏東地檢署近日指揮屏東調查站，針對有疑慮的人員以證人身分傳喚說明，結果發現有許多人根本不知道被盜用個資、假冒簽名、填寫身分證、地址等，而參與罷免伍麗華的連署，一名鍾姓女民眾上週接屏東調查站的證人通知書，要求到調查站及屏東地檢署說明，讓她嚇死了，以為犯了什麼罪，在得知竟被盜用個資簽署罷免連署書，都驚呆了，她完全不清楚這是什麼的政治行動，也不知道被盜用，而她被傳喚的同時，還有2個人同時被傳喚，一樣都是滿頭問號的人，她強調這不是只有她一個人的事，因為任何人都可能莫名其妙被捲進去，因此她在社群網站發文，提醒大家多加注意，不要被人「代表」了。

    律師指罷免連署書內有死亡的人，也有被盜用的人。（記者葉永騫攝）

    律師指罷免連署書內有死亡的人，也有被盜用的人。（記者葉永騫攝）

    鍾姓女民眾被檢調傳喚才知，個資竟被盜用進行罷免連署。（取自Threads）

    鍾姓女民眾被檢調傳喚才知，個資竟被盜用進行罷免連署。（取自Threads）

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