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    高雄空大老師影射罷免韓國瑜作票 上課還說「青鳥背後老大是習近平」

    簡煥宗（左）砲轟高雄空大老師違反教育中立，空大校長陳月瑞（右）回詢說，校方將調查。（記者葛祐豪翻攝）

    簡煥宗（左）砲轟高雄空大老師違反教育中立，空大校長陳月瑞（右）回詢說，校方將調查。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/05/07 23:52

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市立空中大學一名教「地方自治法」的老師，在課堂上質疑罷免前高雄市長韓國瑜的同意票數，等於公開影射罷免是作票，還說「青鳥背後的老大是習近平」；校方將進行調查。

    高雄市議員簡煥宗今天（7日）下午在議會質詢爆料，友人上週日到高雄空大上「地方自治法」課程，這堂課是法律系必修課，授課老師提到2018年高雄市長選舉，陳其邁拿74萬多票，韓國瑜拿了89萬多票，但2020年罷免韓國瑜同意票竟有93萬多票，「你敢信嗎？反正我是不信！」

    簡煥宗批評，身為法學博士，卻在課堂上公開影射罷免是作票，場景竟然發生在高雄空大，讓他覺得不可思議。

    簡煥宗說，這名講師在課堂散播一些似是而非的言論，例如「金門酒廠的營收，比台南市、高雄市的總預算還多」；暗諷群眾運動，胡扯「青鳥背後的老大是習近平」，還拿一些政治人物的健康開玩笑等。他詢問空大校長陳月瑞，「這名老師這樣好嗎？還適任嗎？」請空大校長檢視這名講師的課堂言論，維持校園行政中立。

    陳月瑞說，校方已於5日發文給全校專兼任老師，一定要嚴守教育與行政中立；對於這名老師是否違反教育中立，校方將著手了解實際上課情形，依照兼任教師的聘任辦法，加以檢討。

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