2階送件後連署還沒結束！ 桃3、桃5告急站點都還在收件

桃3團隊推動「2階連署補件計畫」，志工們忙著整理派報的文宣和空白連署書，盼讓更多人能簽下連署書。（記者李容萍攝）

2025/05/07 22:24

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市6區立法委員罷免案第二階段連署，6個選區罷免團體本月初均已至桃園市選舉委員會完成送件，不過，連署行動還沒結束，站點送件後都還在收件中，尤其罷免第3選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」、罷免第5選區立委呂玉玲「罷呂清玲」團隊的固定連署站點還在收件，呼籲還沒連署的民眾「過關就差你一票」，力拚衝破安全門檻。

桃3團隊總召、桃5團隊領銜人Dora今日表示，自從桃3、桃5送件之後，這幾天收件量直線下滑，由於桃3還有1800份、桃5還有3200份才能到達安全門檻，她希望大家繼續幫忙連署不要停，桃3到府收件電話：0905-575472，固定連署站：愛麵子連署站（中壢區廣安街25號）、平鎮廣達站（平鎮區廣達街71號，也是桃5固定站）；桃5固定站另有南勢站（平鎮區中庸路50號）、龍潭陸航站（龍潭區中正路三林段260號）及作茶人家Do Tea（龍潭區五福街1號），到府收件 電話：0937-005385。

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「只要多一點點，我們就能安全過關，讓這場罷免戰的志工可以好好睡一晚。」Dora強調，桃3、桃5連署因補件告急，桃3、桃5鄉親近日可能會收到「1份文宣、2張空白連署書」，分別由團隊志工和女力護國計畫與反共護台志工聯盟推動「2階連署補件計畫」，期盼桃3、桃5鄉親協助將文宣與連署書轉發出去，讓更多人能簽下連署書。

2階送件後，桃3團隊的愛麵子連署站仍然天天受理連署收件。（記者李容萍攝）

2階送件後，桃3團隊的愛麵子連署站仍然天天受理連署收件。（記者李容萍攝）

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