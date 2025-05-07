人在做天在看？ 罷團籲江啟臣「即刻退出國民黨」 停止助紂為虐

罷團「一罷擊臣」呼籲立法院副院長江啟臣退出國民黨。 （罷團提供）

2025/05/07 23:15

〔記者歐素美／台中報導〕罷免台中市第八選區國民黨立法院副院長江啟臣，第2階段連署達標送件，江啟臣回應「人在做，天在看，要以國家為先蒼生為念」；罷團「一罷擊臣」今天則要江啟臣將這句話放在心裡，「即刻退出國民黨」，停止助紂為虐！江啟臣對此尚未有回應。

罷團指出，江啟臣口口聲聲說為民眾而戰，但當他站上主席台，敲下議事槌時，人民看到的是他親手扼殺台灣的民主。他搞不清楚內容、照單全刪，把民生福利、國防預算都刪掉，還說「不清楚表決內容」，這不是無能，是極度不負責任！

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罷團並批評江啟臣站上426幽靈連署的違法舞台，力挺死亡名冊的罷免行動，讓中立選民對他徹底失望！「一個立法院副院長，不守法、不護法，只剩黨意、沒有民意」。

罷團說，當中共軍機繞台、海底電纜被斷，江啟臣卻配合刪除國防預算，讓台灣國安破洞，「還有臉說你愛台灣？你不是反共，你已是共犯！反共的正藍軍，對你徹徹底底失望」！

罷團並指稱，江啟臣說要選台中市長，但連捷運都沒規劃進其選區，卻忙著去收割其他人的政績。豐原人、山城人怎麼不會心痛？！罷團並指控江啟臣的辦公室主任打電話給里長施壓，叫里長不准罷團連署時使用里名，迫使里長發聲明撇清，不只是打壓連署，更是打壓民主！批江啟臣不是民意代表，是傅崐萁的影子，是中共的打手！

罷團強調，兩萬多份連署書，不是政黨的動員，是江啟臣長年失職、無能又傲慢的結果！要江啟臣「退出親共的中國國民黨，停止與傅崐萁、韓國瑜、翁曉玲這些賣台同路人為伍」！

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