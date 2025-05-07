印巴衝突爆發 外交部籲國人遠離邊境地區

外交部7日表示，考量雙邊局勢短期並無緩和跡象，且印度國內暫時關閉多處機場，建議國人應儘速離開印度與巴基斯坦邊境地區，並隨時留意局勢變化。（外交部提供）

2025/05/07 22:15

〔記者黃靖媗／台北報導〕印度與巴基斯坦邊境爆發衝突。外交部今（7）日表示，考量雙邊局勢短期並無緩和跡象，且印度國內暫時關閉多處機場，建議國人應儘速離開印度與巴基斯坦邊境地區，並隨時留意局勢變化。

外交部指出，喀什米爾地區4月22日發生恐怖攻擊事件，導致數十人死傷慘劇，引發印度與巴基斯坦邊境交火緊張情勢急遽升高，5月7日凌晨印度軍方發動「辛多爾行動」（Operation Sindoor），針對巴基斯坦及巴控喀什米爾9個恐怖組織據點進行精準打擊，導致緊張情勢進一步升高。

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外交部表示，考量雙邊局勢短期並無緩和跡象，且印度國內暫時關閉多處機場，建議國人應儘速離開印度與巴基斯坦邊境地區，包括拉達克（Ladakh）、賈穆喀什米爾（Jammu & Kashmir）、旁遮普（Punjab）、拉賈斯坦（Rajasthan）、古吉拉特（Gujarat）等聯邦屬地及州與巴國交界處，並隨時留意局勢變化。

外交部表示，國人在印度期間，如果遭遇急難事件需要協助，請就近撥打我國駐印度代表處急難救助電話+91-9810-642-658、我國駐清奈辦事處急難救助電話+91-96000-99511、我國駐孟買辦事處急難救助電話+91-8850842243、或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話0800-085-095，以獲得必要協助。

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