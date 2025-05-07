為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    印巴衝突爆發 外交部籲國人遠離邊境地區

    外交部7日表示，考量雙邊局勢短期並無緩和跡象，且印度國內暫時關閉多處機場，建議國人應儘速離開印度與巴基斯坦邊境地區，並隨時留意局勢變化。（外交部提供）

    外交部7日表示，考量雙邊局勢短期並無緩和跡象，且印度國內暫時關閉多處機場，建議國人應儘速離開印度與巴基斯坦邊境地區，並隨時留意局勢變化。（外交部提供）

    2025/05/07 22:15

    〔記者黃靖媗／台北報導〕印度與巴基斯坦邊境爆發衝突。外交部今（7）日表示，考量雙邊局勢短期並無緩和跡象，且印度國內暫時關閉多處機場，建議國人應儘速離開印度與巴基斯坦邊境地區，並隨時留意局勢變化。

    外交部指出，喀什米爾地區4月22日發生恐怖攻擊事件，導致數十人死傷慘劇，引發印度與巴基斯坦邊境交火緊張情勢急遽升高，5月7日凌晨印度軍方發動「辛多爾行動」（Operation Sindoor），針對巴基斯坦及巴控喀什米爾9個恐怖組織據點進行精準打擊，導致緊張情勢進一步升高。

    外交部表示，考量雙邊局勢短期並無緩和跡象，且印度國內暫時關閉多處機場，建議國人應儘速離開印度與巴基斯坦邊境地區，包括拉達克（Ladakh）、賈穆喀什米爾（Jammu & Kashmir）、旁遮普（Punjab）、拉賈斯坦（Rajasthan）、古吉拉特（Gujarat）等聯邦屬地及州與巴國交界處，並隨時留意局勢變化。

    外交部表示，國人在印度期間，如果遭遇急難事件需要協助，請就近撥打我國駐印度代表處急難救助電話+91-9810-642-658、我國駐清奈辦事處急難救助電話+91-96000-99511、我國駐孟買辦事處急難救助電話+91-8850842243、或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話0800-085-095，以獲得必要協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播