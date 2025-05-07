調查官陳文維撤職停用1年 遭栽贓買票張麗善回應了

調查官陳文維被判撤職停用1年，雲林縣長張麗善認爲，司法迫害疑慮並非空穴來風，調查局應向大眾交代。（資料照）

2025/05/07 21:29

〔記者李文德／雲林報導〕調查局調查官陳文維被控2022年間偵辦雲林縣議員候選人蔡咏鍀案時，教唆被告作偽證，栽贓張麗善涉嫌買票，雲林地檢署去年7月依教唆偽證、洩密起訴；法務部認為陳文維有違失行政，移送懲戒法院，懲戒法院日前判決陳文維撤職、停止任用1年。對此，雲林縣長張麗善說，司法迫害的疑慮並非空穴來風，調查局應向大眾交代。

張麗善指出，事件發生於她競選連任縣長期間，顯示司法迫害疑慮並非空穴來風。一名基層調查官竟膽敢違法構陷在野政治人物，背後是否有「政治黑手」介入，調查局應向社會大眾清楚交代。

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張麗善認為，近來民進黨政府頻繁動用檢調司法工具對付在野陣營，從民眾黨主席柯文哲、多位在野黨縣市長，到近期國民黨地方黨部遭大規模搜索，雖案情各有不同，卻一致顯示「逢非綠就嚴辦」的趨勢，令人憂心。司法應不分顏色，不容政治力介入與污染。

張麗善呼籲，檢調機關應恪守中立立場，杜絕羅織罪名、枉法濫權的情事，成為人民信賴的最後一道正義防線。

懲戒法院判決文判決指出，陳文維現為調查局兩岸情勢研析處調查官，他在2022年7月任職雲林縣調查站期間，主動發掘雲林縣議員候選人蔡咏鍀涉嫌賄選，得知北港鎮長候選人蕭美文也涉賄選遭另案調查，被查扣一批茶葉。

陳文維明知蕭美文的茶葉贈送人並非張麗善或蔡咏鍀，卻利用借訊蕭美文服務處林姓主任與蕭美文的蕭姓姪子時，教唆林、蕭的姪子2人作偽證，咬張麗善、蔡咏鍀為了選舉而想送茶葉給選民。

另外，陳文維也請蕭美文協助勸說姪子協助偵訊，為了取信蕭美文，向蕭及其二名團隊成員透漏他監聽取得的資料，並提供林姓主任的調查筆錄給，涉犯刑法洩密、教唆偽證罪，雲檢去年7月30日起訴陳男。

法務部調查後認為陳男違失情節重大，將他移送懲戒法院審理。懲戒法院認定，陳男確有違失，其行為已影響公務員形象，導致公眾喪失對其職務的尊重與信賴，損害公務員名譽及政府信譽，為維護公務紀律，有懲戒的必要。

合議庭認為，陳文維違失的事證明確，嚴重傷害機關和人民對調查局公正、客觀執行職務的信賴及司法威信，並影響國家司法權的正確行使，判決「撤職，並停止任用1年」。

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