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    藍要刪1500億國土安全韌性預算 政院：提升國家防衛刻不容緩

    行政院發言人李慧芝。（行政院提供）

    行政院發言人李慧芝。（行政院提供）

    2025/05/07 21:00

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院提出規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，立法院國民黨團揚言刪除國土安全韌性1500億元，行政院發言人李慧芝今（7日）表示，強化國土安全韌性刻不容緩，期望立院支持特別條例中強化國防基礎建設、提升海巡執法量能及加強資安防護預算，提升國家防衛韌性。

    李慧芝指出，政院提出的強化安全韌性特別條例草案當中，有關國土安全韌性所規劃的1500億元，是在國際情勢多變的此時，強化國家防衛能量的重要預算。

    政府擬透過特別預算提升國軍的基礎建設，包括整建各式庫儲設施，建立飲用水、供油、供電備援能量；政府也將規劃新建不同任務所需無人載具，以加強近岸至24浬內海域立體偵巡能量，增進目標偵知識別，與即時應處效益；特別條例也籌劃新建巡防艦艇，並強化艦艇勤務執行的功能，藉此提升應對中國海上灰色地帶侵擾，及可在惡劣天候下的出勤效能。

    除提升硬體設備以抵禦物理上侵擾外，台灣也需要儘速強化資通安全韌性，希望透過特別條例來規劃建構「國軍共同協作平台」以整合多重來源資料；「擴大雲端服務及整合即時通訊」以支援前線即時通聯、強化互通性及提升安全性，「建構雲端資料中心」強化備援及韌性，以確保緊急狀況下，仍可維持核心功能運作；「提升資安防護能量」以確保關鍵系統與服務能穩定運行。

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