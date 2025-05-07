罷免馬文君拚到月底！ 民眾送飲料夾贊助款 志工當拾得物送交警方

罷免馬文君的志工群，宣傳和收受連署書風吹日曬雨淋，感動不少人。示意照，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

2025/05/07 20:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投罷免立委馬文君、游顥2階連署均已送件，但因達成率未達130%，兩罷團持續收連署書到本月底，志工也陸續歸隊重新排班。由於志工們數月來無怨無悔地投入，感動很多民眾送飲料、點心，還有人送飲料夾帶贊助經費，志工發現時已找不到人，只好送到派出所，員警將其登記並公告為拾得物，等待熱心民眾領回。

投二「去游除垢」和投一「All罷馬」罷團，已分別在2日和4日送出2階連署書，罷免立委游顥連署書送出2萬3238份，達成率117%；罷免馬文君連署工送出2萬0748份，達成率111%，因為都未達130%的安全目標，因此兩罷團的志工本週重新歸隊並開始排班，希望能再收到支持民眾簽出的連署書。

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投一「All罷馬」罷團希望到月底能再收到1800份連署書，而投二「去游除垢」則還缺2500份連署書，對志工而言又是辛苦的任務，但志工們都說「不怕苦！會繼續努力，希望達標！」。

各罷團的志工群是此次大罷免行動中的最大功臣，她們不辭勞苦、不怕風吹日曬雨淋，還要忍受不同立場民眾的謾罵，但志工們勇往直前，讓不少支持者受到感動，送上飲料、點心大有人在。

日前投一「All罷馬」罷團志工，在市區一處連署站點，有民眾送上好幾杯飲料，塑膠袋中夾還帶萬元的贊助金。 志工忙完後才發現袋子裡有錢，但已不知送者是誰，罷免連署不募款，志工們也堅守不收贊助款的立場，下崗後即把該包錢送到派出所，警方將其登記並公告為拾得物，希望民眾能看到公告前來領回。

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