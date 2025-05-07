號誌燈數成陷阱題！ 台中駕駛綠燈左轉卻挨罰 李文章坦承不盡人情

台中屢有民眾綠燈左轉卻收到罰單，議員促市府協助宣導。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/07 20:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市路口紅綠燈號誌燈數不一，有民眾抱怨綠燈左轉竟收到600到1800元「未依號誌行駛」罰單，被罰得莫名奇妙；市警局長李文章說，要民眾背下燈號配置何時可轉向不盡人情，將收集外縣市在號誌下方標示轉向說明，提供交通局參考，協助民眾直覺式辨識號誌。

台中市路口除常見的紅黃綠3燈式號誌，還有4燈及5燈式號誌，但民眾怨各號誌燈號不同「看不懂」。包括市議員陳雅惠與張芬郁、謝家宜、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤等人，今在議會質詢時，關切台中市交通號誌混亂情況；陳雅惠指出，市區不少路口號誌燈數不一，近來接獲不少民眾陳情，明明是綠燈左轉，卻慘被檢舉或警察取締，收到600到1800百元「未依號誌行駛」罰單，引發民怨。

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陳雅惠指出，民眾怨不少路口紅綠燈，有的可以綠燈左轉，有的綠燈左轉卻被開單，標準不一讓民眾上路混淆「霧煞煞」，她質疑執法與號誌設計脫節，讓民眾陷入「法律陷阱」，要求警察局統一執法標準，更應盤點爭議路口並改善標示設計，避免誤罰情形發生。

台中市警局指出，去年舉發多號誌時相左轉交通違規98件，今年到4月30日舉發41件，合計139件，其中以沙鹿區屏西路與向上路口取締件數9件為最多。

警察局長李文章指出，現行規定中若是3燈式號誌，亮「圓綠燈」即可直行並左、右轉向；4燈、5燈式號誌若只亮圓綠燈，也可直行、左、右轉，但若亮「綠箭頭」燈，就只能依箭頭方向行駛。

不過，李文章也坦言，號誌確實有點複雜，他也認為要民眾記住不同號誌的遵行方式確實不易，也易因搞不清楚下誤判錯行，目前已有外縣市在號誌下方標示轉向指引，例如「綠燈亮起可直行」等提示，他認同交通號誌應朝更直覺化的設計改善，將收集各縣市作法，再提供交通局補強改善，協助民眾辨識。

此外，張芬郁另指出，號誌複雜可能導致民眾經常犯規，台中市2023年和2024年交通罰鍰收入分別是22.4億和21億，都是全台第三高，罰單愈多民怨逾高，促台中市推動交通違規簡訊通報，可以有效提醒民眾注意安全和避免違規，李文章則說，台中市已有5天內2次違規就有簡訊通知提醒，但各縣市目前陸續採行一有違規，就簡訊通知提醒，也已完成招標，預計今年9月起改成民眾只要有包括超速、闖紅燈等交通違規即會發出簡訊通知，提醒用路人注意交通規則及安全。

傳統3燈式號誌亮「圓綠燈」可直行、左、右轉。（圖：陳雅惠提供）

四燈式號誌須依綠箭頭指向行駛。（記者蘇孟娟攝）

台中市路口常見五燈式號誌，須依綠箭頭指向行駛，無左向綠箭頭燈，即不能綠燈左轉。（記者蘇孟娟攝）

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